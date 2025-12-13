台灣人權工作者瑞典公開短講 籲重視中國威脅民主

（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩13日專電）台灣人權工作者李明哲、在台維吾爾倡議者塔什肯於瑞典人權日活動中專題演講，分析中國威權統治模式如何跨國界，對全球民主社會帶來深層而持續的影響，並和與會者進行交流討論。

台灣人權工作者李明哲與任職於台灣民主實驗室的維吾爾人權倡議工作者塔什肯（Tashken Davlet），在瑞典台灣協會與華人民主書院協會的支持下，10日在瑞典人權日（MH-dagarna）活動中專題演講。

李明哲以自己在中國被關押5年的經驗出發，描述中國政府在政治案件中如何系統性忽視法律程序。他說，他的審判就像一場精心安排的表演，他被強迫接受指定律師、配合預先排演的審判流程，入獄後遭遇強迫勞動、通信封鎖與探視限制，顯示中國不遵守自己國家法律。

他強調，中國將台灣公民在台灣境內發表的網路言論認定為「顛覆國家政權」的作法，已構成司法外溢與跨境鎮壓，對全球言論自由產生實質衝擊。

塔什肯則以自身作為維吾爾「流亡二代」的生命經驗，說明中國在向外擴張威權影響時，如何同時運用強迫勞動、跨境鎮壓與認知作戰等手段。他指出，強迫勞動已滲透至國際供應鏈，使企業與消費者在不知情下承擔人權風險；跨境鎮壓則透過海外警察站、在地協力者，以及用家屬安危施壓等方式，使流亡者與海外異議者長期處於恐懼之中。

此外，中國亦透過假訊息與輿論操控、干擾民主國家的公共討論與制度運作，企圖在意識形態層面重塑民主社會的政治環境。他強調，這些現象並不限於中國周邊地區，而是已逐步波及包括瑞典在內的多數民主國家。

在提問環節中，現場瑞典觀眾提出多項關切，瑞典西藏協會（Swedish Tibet Committee）成員艾維斯（Sonia Alves）分享，許多人不關心中國強迫勞動問題，為了便宜常常選用中國產品，對這個問題視而不見。

李明哲表示，強迫勞動問題是中國監獄普遍的現象，他在獄中把所有公司名稱背下來，出獄之後才循線尋找到下游廠商，若是沒有獄中人士指認，很難證實，他建議民眾可以要求瑞典政府立法要求公司將供應鏈透明化。

塔什肯則分享美國「有罪認定」的作法，因為中國禁止外國記者進入，外界很難取得可靠資訊，很難要求他們資訊公開透明，因此美國的作法是預設中國有強迫勞動的行為，直到能夠證明沒有這樣的情形來預防與對應。

來自西藏青年組織V-tag Sweden的丹增卻登（Tenzin Lodoe Choedon）提問，是否應禁止使用中國的應用程式。塔什肯分享最近台灣暫封小紅書的例子，他說民主國家不應限制言論自由，但是就像國境管控一樣，數位風險管理是很重要的。

李明哲表示，他被中國判刑，很多資料是中國經由中國軟體從他的個人電腦中盜取而來，可以的話盡量避免使用中國軟體，若有需要使用，最好可以和日常使用的電腦與手機分開來比較安全。

其他觀眾也對歐盟目前在供應鏈透明度、數位安全與人權保障方面，是否已有相應政策或立法架構提出問題並表達興趣。

李明哲也在演講最後邀請眾人一同關心西藏（圖博）的自由，並高呼「Free Tibet、Free Taiwan」展現團結，支持西藏（圖博）人追求自由的理念。（編輯：韋樞）1141213