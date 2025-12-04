台灣人比想像中怕冷 專家曝低溫就危險 死亡風險飆4倍

冷空氣持續發威，今天（4日）全台低溫15至18度，且要一直冷到周末才回溫。臉書粉專「停班停課最新通知」指出，台灣人的耐寒度比想像中低很多，只要在低溫環境下就有致命風險，衛生福利部統計資料更顯示，全台在低溫環境下，相關疾病風險大幅上升，桃竹苗地區最高甚至會達到平常的4倍，提醒民眾一定要注意保暖。

粉專昨日發文表示，台灣溫度持續下降，可能有人會覺得還沒到真的很冷，現在就提醒保暖太過小題大作，但這段「以為還不冷」的時間，反而就是最危險的時候，因為寒害通常會隱藏在各種病理死因內，實際造成的影響會比送醫統計的數字更高。

粉專指出，很多人以為要到寒流或是極低溫的時候才危險，但實際上台灣人對低溫的耐受度很差，只要氣溫太低，致命風險就會大幅上升，且寒害死亡不會只發生在最冷那瞬間，低溫過後三周內，死亡風險都會持續累計，衛福部統計資料就顯示，在低溫環境之下，全台相關死因風險上升，心血管事件風險普遍高出1.5至2倍，桃竹苗地區最高更達到4倍。

粉專指出，當身體受到寒冷時，周邊血管會進行收縮，讓血液迅速回流至核心，形成一連串的連鎖反應，如血壓上升導致心臟負擔瞬間加大，血液變黏更容易形成血栓，造成心肌梗塞與中風機率大幅增加。

粉專也提醒，天氣冷時要防範室內一氧化碳中毒，瓦斯、熱水器最好設置在開放式陽台或戶外空間，若一定要裝在室內，切記要保持通風、定期檢查設備安全，否則無色無味的一氧化碳若外洩，等到察覺時往往已接近昏迷，容易釀成悲劇。

