台灣人比日本人猛？他點「上班1表現」疑：不累嗎

通勤是不少上班族要應對的挑戰，近期台人觀察日本人的通勤時間，不少案例是超過2小時，好奇在台灣「有人通勤一天單趟超過1小時的嗎？這樣生活不累嗎？」不少網友看到貼文，紛紛表示自己就是單趟要1小時者，台北到新竹、宜蘭到台北的案例也不少；更有人指出，自己的通勤時間破2小時以上。

近期鄉民在PTT上發文提問，據說在日本一天通勤單趟超過2小時大有人在，聚焦到台灣，他好奇有人每天上班「一趟到公司就要超過一小時」嗎？如果是女生可能還得早起化妝，好奇單趟通勤就花1小時是什麼樣的生活？「有人介意嗎？這樣生活不累嗎？」

貼文底下，部分人認為，單趟通勤超過1小時確實很累，「我前份工作單趟90分鐘，現在單趟45分，前一份可以撐三年半我覺得很強了」、「通勤1小時，乾脆租房」、「單趟45分鐘我就快生無可戀了」、「接近40分鐘我就受不了」。

多數人則提出，通勤1小時或以上者其實不少，「身邊很多1小時30分以上」、「我1個半小時，剛好看一集劇」、「基隆到桃園的路過」、「每天共3小時，真的覺得自己有問題」；也有達2個小時甚至更長的案例「曾經，單趟就120分鐘至150分鐘供參考」、「我通勤就要2小時，不過是捷運就是了」、「南港通勤竹科，謝謝」、「單趟2.5小時路過」。

