台灣人比霍諾德強 統計數據曝 交通地獄級難度

美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功以徒手的方式爬上台北101，不只吸引全球關注，後續話題也持續不斷。不少人認為，霍諾德未用安全繩的行為相當危險，不過網紅Cheap指出，若以統計學數據來看，一般人若想在台灣出門買東西，其實會比霍諾德爬101還要更危險，感嘆台灣交通才是真正的地獄級難度。

Cheap昨日在臉書表示，霍諾德徒手攀岩經驗超過20年，次數超過上千次，最厲害的紀錄莫過於2017年徒手征服高度約900公尺的酋長岩，比101高出近一倍，先前霍諾德受訪時就說過，雖然101確實很高，但因為可預測、技術層面相對單純，以數千次徒手攀爬沒有重大失誤的紀錄來看，爬一次101失手的機率，在統計學上低於0.01%。

Cheap指出，依照台灣官方數據顯示，每年有1.7萬至2萬名行人在馬路上受傷，機率約為0.074％；每年車禍報案數在35萬至50萬件之間，車禍發生機率約1.5至1.7％；一位80歲的台灣人，被車撞過的機率約為5％；一名通勤族，在10年內遇到車禍的機率，更高達15％。

Cheap酸，若依照統計學數據顯示，雖然徒手爬101聽起來很危險，但實際上台灣人出門買個豆漿才是更危險的事情，「台灣交通，地獄級難度，你沒選困難模式，但困難模式選擇了你」。

