台灣人氣文創 IP「小貓島」啟動馬來西亞在地化創作計畫～以節慶為橋梁 打造專屬大馬的貓咪世界

台灣知名文創 IP 品牌「小貓島」正式來到馬來西亞，並同步宣布啟動「馬來西亞在地化創作計畫」，未來將以大馬多元族群節慶文化為靈感，陸續推出結合本地特色的紅包、節慶文創商品與限定設計，讓貓咪插畫成為連結文化情感的新媒介。

由三位男生與 17 隻貓咪共同生活、共同創作的「小貓島」，多年來以「節慶 × 貓咪」為核心創作理念，將中秋、國慶、新年等節日轉化為具象角色，例如以節日命名的貓咪角色，讓插畫不只是可愛，更承載節慶記憶與情感。這樣的創作方式，也讓品牌在台灣各大市集與文創園區累積高度人氣。

隨著去年，在文策院首度於馬來西亞舉辦的「TAIWAN IP EXPO」中，「小貓島」成為受矚目的參展品牌之一，並且在展會中創下全場第二高銷量的亮眼成績，不僅成功打開品牌能見度，也讓團隊看見馬來西亞市場對角色內容與情感敘事的高度共鳴，進一步促成其啟動「馬來西亞在地化創作計畫」，以跨國共創的方式深化與當地市場的連結，正式展開海外長期布局，為臺灣原創角色 IP 開啟更多跨境發展的可能性。

此次選擇馬來西亞作為海外發展的重要據點，小貓島作者之一的深山表示，大馬社會多元文化並存的節慶特色，正與品牌長期以來專注的節慶情感的創作方向不謀而合。無論是農曆新年、開齋節，或不同族群的重要節日，都蘊含濃厚的祝福與團聚意義，正是小貓島希望透過插畫傳遞的溫度。

「我們之前曾經設計了好幾款具馬國異族色彩的貼紙，都深受大馬人的喜愛，即使在台灣銷售，也沒有違和感。這一次到馬國宣傳，我們也特別把肉骨茶、雙峰塔等原素加入明信片裡，試試水溫。」

為迎合三月份，馬國穆斯林的開齋節慶，小貓島團隊也計劃推出一系列以開齋節慶為主題的「青包設計（馬國穆斯林的新年紅包文化，一般都會以青色為主題色，而被喻為青包）」。除了節慶商品，小貓島也將持續開發更多馬來西亞限定商品，期望讓不同族群都能在熟悉的節日中，看見屬於小貓島的創作語言。

融合馬來西亞國旗、雙峰塔與椰漿飯意象的小貓島限定明信片，展現在地文化與角色創作的跨界火花。（張欣薇攝）

深山希望，未來的在地化創作不只是換圖案，而是深入理解馬來西亞文化背景，讓商品能真正成為情感連結的一部分，也期待未來旅客能因為小貓島的馬來西亞限定設計，特地前來收藏，讓文創成為文化交流的起點。

配合此次在地化計畫，小貓島創作者深山與巴斯特別親臨馬來西亞，分別於有你市集、誠品書店及蔦屋書店舉辦展出與交流活動，並現場販售多款限定商品，包括月曆、年曆、魚幣、明信片、徽章、紅包、貼紙與吉籤等，讓馬來西亞民眾能近距離了解品牌理念。

他們相信，貓咪所象徵的療癒力量，加上節慶文化的共通情感，能跨越語言與地域，產生共鳴。未來，小貓島也將持續擴展 IP 發展藍圖，包括動畫企劃與玩具製作，並期望在馬來西亞建立長期合作與常態展出機會，讓這座由貓咪與節慶構成的小島，逐步成為連結台灣與馬來西亞文化的重要創作平台。

作者》張欣薇 曾任馬來西亞《光明日報》政治時事記者，以及《星洲日報》副刊專題記者。目前為自由撰稿人。