台灣人氣貝果MIOPANE進軍南加 掀搶購潮

多款創意甜味貝果陳列於透明櫃內，包括草莓奶霜、蔓越莓起司、摩卡奶酥等，皆為店內熱賣品項。（記者張庭瑜╱攝影）

來自台灣、以創新風味與手作工法聞名的貝果品牌MIOPANE，1日於南加州巴沙迪那開設美國首家分店，吸引大量顧客一早排隊等候。排隊人龍2日依舊，儘管當天下雨，仍澆不息民眾熱情，隊伍延伸至街口，店內更是座無虛席。

本報記者2日前往現場，店外已聚集數十顧客，不少人撐傘排隊超過30分鐘，只為一嘗來自故鄉的貝果風味。現場顧客多為華人族群，其中不少是台灣移民，有人遠從橙縣與洛杉磯市區前來，也有在地民眾路過被人潮吸引而加入隊伍。

MIOPANE店面裝潢簡約明亮，採全開放式設計，顧客可透過透明玻璃櫃台，清楚看到各式貝果陳列其上，包括共推出20多種口味，從鹹到甜、從創新到經典一應俱全。熱門口味包括藍莓起司、草莓奶霜、草莓牛奶、酥脆抹茶白巧克力、抹茶栗子起司等；也有全麥素食選擇，如素藍莓、素地瓜、素檸檬等。櫃台後方即為製作區，師傅們現場揉麵、發酵、烘烤，全程可見，新鮮出爐的貝果香氣四溢。

一名從台灣來美多年、現居洛杉磯的李小姐表示：「這家店在台灣就很紅，我以前幾乎每周都會買來當早餐，現在終於在美國也吃得到，真的非常感動。」她一次買了五個不同口味，表示要帶回家與家人分享。也有顧客表示價格略高：「在台灣一個大概七、八十新台幣（約2.5美元），這邊一個要7美元，有點捨不得。不過難得吃到台灣味，只好狠下心買三個。」另有民眾表示，雖然價格相比台灣略高，但與本地其他貝果店價格差不多，且其口感紮實、風味特殊，與美式貝果截然不同，值得嘗試。

現場亦提供各式咖啡與茶飲，供顧客搭配享用。店內雖設有少量座位，但多數人選擇外帶。MIOPANE為台灣知名連鎖貝果品牌，近年於台灣展店迅速，累積大批忠實顧客。店址位95 N Raymond Ave, Pasadena, CA 91103，營業時間為上午8時至下午7時。開幕期間每日備量有限，建議民眾提早到場，以免買不到。

