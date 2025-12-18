台灣人水準現形？武嶺被丟滿垃圾 民眾見1事嘆：沒火燒山真奇蹟

民眾拍下武嶺遍布垃圾畫面，嘆「台灣人的素質真的⋯」。圖／翻攝自爆料公社

海拔3275公尺的武嶺，因地處偏僻、少光害，是許多人前往觀星，或是看日出、賞雪景點，然而日前民眾在社群抱怨「到處都是垃圾」，不禁感嘆「台灣人的素質真的⋯」而影片曝光，網友分享自己更曾看見「一條黑色內褲」，相當無奈。

「武嶺」位於台14甲線31.5公里處，為台灣公路最高點，同時為合歡山國家森林遊樂區一處景點，不過日前民眾在臉書社團「爆怨公社」分享一部短短9秒鐘影片，見道路旁滿是人為垃圾，包括飲料杯、衛生紙、口罩、環保提帶，還可見知名連鎖壽司店塑膠包裝膜，相當離譜。

影片曝光，網友傻眼「那麼美的合歡山！怎麼變垃圾山」、「素質差的人越來越多」，分享曾見「停車場旁邊一堆89猴在抽菸， 直接彈煙蒂，還沒火燒山真的算奇蹟了」、「我在牌樓下旁邊的圍欄處好像有看到一條黑色內褲」，還有一名網友氣憤指出，日前一名年約30歲女子把小孩用過的衛生紙「直接丟在地上」，向前勸導竟得「這個不是下過雨後就分解了嗎？」回應。

武嶺停車場旁滿是垃圾。圖／翻攝自爆料公社

網友紛紛呼籲管理處應安裝「科技執法」，向亂丟垃圾與違停民眾開罰，痛批「現在沒陸客了，台灣人的水準已經現出原形」；對此太魯閣國家公園管理處與南投分署14日派員前往現場，清除邊坡草叢、較為平坦區域之垃圾，待雪季過後，將與民間特殊團體合作進行淨山活動。

相關單位也呼籲，高山環境清潔不易、人力資源有限，需要上山遊客共同配合「無痕山林」行動，若發現遊客有亂丟垃圾等行為，一旦查證屬實，將依《森林法》處以新台幣1000元以上、6萬元以下罰款，或是依《國家公園法》第13條第6款規定處以新台幣1500元至3000元罰款。



