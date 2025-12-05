「台灣人汗味太重？」掀論戰！醫揭「止汗」不止「患」隱憂！

【健康醫療網／記者陳靖安報導】近日一篇新聞報導掀起熱烈討論，一名網友與韓國同事閒聊時得知對方對台灣公眾場合的「汗味」印象深刻，甚至直言「台灣男生汗味太重，根本臭到無法逛街」，消息曝光後，許多網友紛紛留言表示：「體味管理應列入國民義務教育」、「香水掩不了汗味」，「一罐止汗劑才200塊，為什麼不願意用？」，但也有人認為「止汗劑沒用、還會刺激皮膚」、「擦多了反而會過敏」，討論區瞬間陷入兩派論戰。

「汗」事連連？長期使用止汗劑恐成皮膚隱憂！

臺大醫院雲林分院虎尾院區醫學美容中心皮膚科邱泰翔醫師指出，多數人並非不在意體味，而是不知道該如何正確處理。市售止汗劑的主要成分多為鋁鹽類化合物或抗菌劑，雖能暫時封閉汗腺、減少出汗量，但效果僅維持數小時。若長期或大量使用，可能導致毛孔阻塞、毛囊發炎，甚至引起紅腫、刺痛與灼熱感。除此之外，止汗劑僅能短暫抑制汗水與氣味，無法真正解決異味的根源。

邱泰翔醫師說明，異味主要來自頂漿腺分泌物經細菌分解後產生的特殊氣味，與體質及遺傳密切相關。許多人誤以為「香氣＝乾淨」，過度依賴止汗劑或香氛產品，反而讓皮膚長期處於刺激與負擔之中。相較韓國近年興起「自然無痕」趨勢，強調從肌膚健康與體香管理出發，以自然、乾淨的狀態作為社交自信的象徵。這股風潮也反映出一種觀念轉變——與其掩蓋，不如從根本改善，讓身體散發自然清新，成為人際互動中最真實的魅力。

從「遮掩」到「改變」！「清新微波」成體味管理關鍵字

邱泰翔醫師表示，面對止汗劑的侷限與隱憂，目前針對腋下多汗症與狐臭症的治療已有專業的非侵入性熱能療程——俗稱「清新微波」。此療程已通過美國FDA與台灣衛福部核准，透過微波能量作用於腋下造成異味與多汗的大、小汗腺，幫助汗水、異味問題達到改善，可作為改善腋下困擾的治療選擇之一。此療程無需開刀，全程約一小時，由醫療團隊依照流程安排後續照護與觀察，日常活動也會依個人情況逐步恢復。

邱泰翔醫師提醒：「體味管理並非單純的外在修飾，而是對自身健康與形象的關注。」若異味成為人際間的無形屏障，學會傾聽身體的訊號變的至關重要。與其「著急」掩飾，不如「溫和」改善，讓每一次舉手投足都自信、乾淨，讓清新成為最有說服力的第一印象。如有腋下問題，可透過全台專業認證的「清新門診」，提供最專業的諮詢與治療建議。

