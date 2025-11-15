台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌

健康中心／李紹宏報導

台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！

神經外科醫師謝炳賢指出，鮪魚和旗魚都是重金屬含量高的深海魚類，須謹慎食用，避免引發失智和增加罹癌機率。（示意圖／PIXABAY）

重金屬汙染無所不在！台人愛吃3深海魚是神經系統潛在毒害源

知名神經外科醫師謝炳賢在臉書發文指出，現代人除了需要擔心過度使用手機所導致的頸椎疾病，還要警戒日常生活無處不再在得重金屬汙染；更嚴重的是，「神經系統也可能在不知不覺中承受著重金屬的毒害」。

謝炳賢強調，為了降低重金屬對神經系統的損害，需警戒水質安全、避免吸菸、攝取抗氧化食物如深色蔬菜、莓類水果，更認為要「減少食用大型深海魚類（如鮪魚、鯊魚）的頻率」。不只如此，台灣減重醫生蕭捷健表示，除了鮪魚、鯊魚，旗魚也是重金屬含量高的深海魚類之一。雖然深海魚富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助抑制壓力荷爾蒙皮質醇、抗發炎，但這些魚處於食物鏈頂端，會通過捕食其他魚類來累積體內的汞等重金屬，因此須謹慎食用，避免增加失智、罹癌機率。

海產店必點的炒鯊魚肉，也富含重金屬。（圖／翻攝自楊桃美食網）

87％民眾體內含「神經毒性重金屬」！恐悄悄破壞大腦與神經

謝炳賢最後補充，研究顯示，高達87％的民眾，體內有不同程度的重金屬殘留，對神經系統會產生嚴重影響：

1.鉛：兒童智力發展的無形殺手

謝炳賢說明，鉛是最常見的神經毒性重金屬之一，它就像一個偽裝高手，可以取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導。特別可怕的是，鉛對兒童的危害更甚於成人。。更令人擔憂的是，這種智力損傷可能是永久性。在成人中，慢性鉛中毒則可能引發周邊神經病變，表現為手腳麻木、肌肉無力，如同頸椎壓迫神經時出現的症狀。

2.汞：神經傳導的精準破壞者

汞對神經系統的影響尤為精準且殘忍，它能直接穿透血腦屏障，在大腦中蓄積！每天食用高汞魚類的人，其大腦中的汞含量可能是一般人的5～10倍。可怕的是，汞會與神經元中的硫氫基結合，破壞蛋白質結構，使神經細胞逐漸死亡，造成記憶力衰退或認知功能障礙。

3.砷：神經末梢的靜默攻擊者

砷是最容易被忽視的神經毒素之一，尤其是通過飲用水進入人體的無機砷。謝炳賢補充，長期飲用砷污染的水，就像日復一日地給神經系統注入微量毒素，積少成多，危害巨大！研究也表明，長期砷暴露還會增加多種神經退行性疾病的風險，包括帕金森氏症和阿茲海默症。

4.鎘：神經發育的靜默干擾者

謝炳賢指出，鎘主要通過香菸煙霧、工業污染和某些食物進入人體，它會在腎臟和肝臟中蓄積，但其對神經系統的影響同樣不容忽視。此外，孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發。據統計數據，母體「鎘暴露」每增加一個單位，嬰兒出生後神經發育異常的風險增加約20％。

