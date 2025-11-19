台灣人火鍋最愛吃什麼餃？愛買公布銷售排行 水晶餃只排第5名

火鍋是台灣人最愛吃的料理之一，除了市面上的火鍋餐廳林立，近年來許多品牌也積極開發火鍋料理包，甚至攜手各家名店推出產品，讓民眾在家也能享手火鍋的好滋味。適逢秋冬低溫，本土賣場愛買近日宣布火鍋季優惠開跑，同時也公布近30天「火鍋必煮餃類」熱銷排行，其中台灣人最愛吃的餃類就是「魚餃」。

愛買公開近30天火鍋料熱銷排行榜，火鍋料餃類前五名依序為魚餃、蛋餃、燕餃、蝦餃、水晶餃，其中魚餃不但穩坐熱銷榜首，銷售量更是蛋餃的1.5倍、水晶餃4倍；在四大餃類中，台灣人相當熟悉的桂冠最為熱門，義美緊追在後，不過在水晶餃方面則是由西北最為熱銷。

根據本站過去報導，臉書粉專「爆料公社」小編曾發起討論，「火鍋裡必加的是什麼？」，吸引超過5千多筆留言，其中最多人點名豆皮，「豆皮必備啊」、「少了豆皮，火鍋就沒了靈魂」、「吸爆湯汁超讚」、「豆皮，唯一信仰！」，不過也有人提出其他選擇，「湯底必備」、「滿滿的牛肉片啊」、「芋頭」、「麻辣鴨血」、「蛋餃、凍豆腐、豬血糕、蝦子」、「高麗菜和金針菇」。

另外根據LINE在2022年舉辦的「吃火鍋不加什麼配料？」中，不少民眾也紛紛投出自己的答案，其中「芋頭」躍上榜首，之後排名分別是胡蘿蔔、番茄、餃子類、蟹肉棒、丸子類、木耳、凍豆腐、豆皮、金針菇、玉米筍、香菇、葉菜類。

