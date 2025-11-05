台灣人為何不願意與大陸統一？

根據台灣最近的民意調查顯示，台灣人民大多不支持兩岸的統一，主張兩岸應維持現狀，更有過半以上的台灣人，不認同新任國民黨主席鄭麗文高喊「我是中國人」的呼聲，不承認自己是中國人。

究其原因，就在於兩岸分離太久，76年的時間不能算短，幾乎已是一個人從生到死的歲月。而且由於長期分治，各自發展出了不同的思想觀念與社會制度，以致要想完成兩岸的統一，的確困難重重，也有許多格格不入的地方，這是一個殘酷客觀的現實，也是我們不得不面對的事實。

因此，除了用武力統一，如果企圖以和平的方法達成統一的目的，需要大陸方面以大智慧、大包容、大寬宏、大魄力，才能有實現的可能。只是到目前為止，大陸涉台部門所提的統一條件，包括最近所提的「七個更好」與「五大利好」，都沒有談到台灣人民關心的自身利益點子上，讓大家無感與興趣缺缺。

台灣人民之所以堅拒不接受「一國兩制」做為兩岸統一的方案，主要原因就是在「一國兩制」原始設計的方案中，明定兩岸統一後的國號就是「中華人民共和國」，台灣不過是一個有如港、澳一樣地位的特別行政區。但是又允許台灣可以保有軍隊，使得台灣在統一後的地位似乎高於港、澳。如此定位不是很清晰的「一國兩制」方案，自始就在台灣缺乏市場，沒有政治人物敢於呼應支持。

當然，在這46年中，大陸方面也有對「一國兩制」不受台灣人民歡迎的原因做了修正，例如在1998年，當時的大陸海協會會長汪道涵就公開發表了86個字的箴言，將「一個中國」定義為現在進行式，是一個還未完成的任務。為此，他提出兩岸應該「平等協商，共議統一」，再造一個統一的新中國。接著在1999年，大陸國務院副總理兼外交部長的錢其琛也提出來：「只要在一個中國原則下，什麼問題都可以談，包括國旗、國歌、國號都可以改」的積極回應，嘗試打破原始「一國兩制」設計中，台灣人民不願意接受的部分。

2000年台灣首次政黨輪替，在主張台獨的民進黨執政下，大陸更加明白，唯有以更大寬容的心胸與空間，才能突破台灣堅拒談論統一的心態。所以，在2001年，時任國家主席江澤民提出：「統一後的兩岸，不要用中華人民共和國與中華民國的國號，就叫中國最好」。這是大陸迄今為止，所展現最大包容程度的具體表現。

如今，大陸已然崛起，位居G2之一有實力的泱泱大國。台灣的世界地位已無足輕重，只剩美國正在逐漸掏空的半導體晶片技術而已，時間並不站在台灣這裡，再拖下去，台灣將成為有如人、財兩失的棄婦一樣，再也無人聞問，只有等待大陸收編統一的被動情況發生。

既然台灣人民希望兩岸維持現狀，兩岸不如就在現狀下，完成統一。也就是說，台灣與大陸都應放棄對現有國號的堅持，接受江澤民主席的意見，統一後的國號就叫「中國」，同時依據台灣當年修憲與制定《兩岸人民關係條例》時的用語，稱呼台灣為「中國台灣地區」，稱呼大陸為「中國大陸地區」，以現狀的「一國兩地區」完成國家的統一。

至於兩岸內部治理可以照舊不變，依照現有的法律規定「依法分治兩地區」，如此應是符合「一國兩制」的精神與鄧小平當年談兩岸統一時說的話：「兩岸統一不存在誰吃掉誰的問題」，如此是最現實，也是最容易為雙方人民在各自利益不受影響前提下，而願意接受的方案，值得大陸有關部門的參考。（作者為國立高雄科技大學前校長）