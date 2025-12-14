台灣人無極限！台南人行道被種滿地瓜葉、大白菜 網友笑翻：很食用

台南市永康區正南三路上的綠化帶被民眾種滿農作物引起關注。翻攝自台南式FB



人行道怎會有開心農場啦！台南市永康區一處人行道綠化帶上，近日不是種滿花草，而是井然有序地種了大陸妹、番茄、蔥等農作物，且生長地很好，就像現實版的開心農場，讓經過的人們啼笑皆非又很佩服。對此，台南市工務局公事公辦回覆，將公告請民眾自行移除私人蔬果，否則「期滿強制處理」。

在地臉書粉專「台南式 Tainan Style」近日貼出多張農作物的照片，說明這是永康區正南三路人行道的綠化帶，疑似被民眾利用空間種滿蔬果，種類包含大陸妹、秋葵、花椰菜、小白菜、蔥薑、地瓜葉、番茄，一整排看起來非常熱鬧，不輸遊戲的開心農場，粉專「台南式Tainan Style」直呼要瘋了：「通通都有，這條路看起來很好吃哦。」

網友們見狀也紛紛笑出來，「太會種了！」、「我每天都會經過那個小菜園，根本阿北的快樂農場」、「比雜草叢生來的好看多了，一看就知道有用心整理！」、「原來台南不只有陳傑憲，還有無極限」，另有網友認為，「雖然可能不合法，但我覺得蠻不錯的」、「是不合法啦，可是有人幫忙整理，總比政府不管放著長雜草好」、「老實說，比工務局維護的強太多了」、本來是舖草皮…但有的區域都快死掉了，變黃土一片，如果照顧得當，種菜至少不會風飛沙，還有生產價值」。

對於綠化帶變成台南市民的開心農場，工務局回應，正南三路的植栽工程還在等待道路工程驗收，完成後才能進行綠化，這段空窗期被民眾種私人蔬果，工務局將發公告，請民眾在公告期間自行移除，期滿未移除者，公部門將強制移除。

