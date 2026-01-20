台灣人熟悉的日常溫柔！北車老字號早餐店暫停營業... 顧客撲空不抱怨「鐵門成暖心留言板」

台北中山區一間早餐店因老闆身體不適暫停營業，鐵捲門上卻被顧客留下滿滿手寫祝福，成為街頭最溫暖的一幕。（翻攝自臉書/爆料公社）

鐵捲門上有洋蔥！一間暫時拉下鐵捲門的早餐店，意外成為城市中最溫暖的角落。近日有網友在Threads分享，台北市中山區、鄰近台北車站的一家老字號早餐店，因老闆身體狀況不佳暫停營業，未料不少撲空的顧客沒有抱怨，反而在鐵門公告旁留下手寫祝福，畫面曝光後引發大量網友感動與討論。

從照片可見，該店鐵捲門上張貼著簡單公告，說明因老闆身體不適，需暫時休息。這間早餐店平日生意穩定，是不少上班族與熟客的固定據點，歇業消息讓不少人撲空，但現場氣氛卻與一般歇業情況截然不同。

隨著時間推移，鐵門旁逐漸出現一張又一張條紙，成為另類的「留言牆」。

為什麼鐵門會被貼滿？ 顧客手寫祝福成亮點

這些紙條內容簡單卻真摯，有人寫下「祝老闆早日康復」「換我們替你加油」，也有人用幽默方式表達不捨，用紙張印出「沒有你的早上我都餓肚子」字樣，下方甚至有揹著書包彎腰捧腹表現出肚子餓「咕～」的插圖，讓原本冷冰冰的鐵門多了溫度。

在灰色鐵捲門的襯托下，一張張手寫祝福顯得格外醒目，也讓不少路過民眾忍不住駐足閱讀。

熟客回憶曝光 老闆記得每個人的早餐習慣

有不少常客在貼文留言區分享，這對早餐店老闆夫婦待人親切，記性驚人，不僅能叫出熟客，連點餐偏好都記得一清二楚。正因如此，有人特地用「早餐點單」的方式在鐵門上留下祝福。

像是「一片奶油吐司的張小姐」「吐司一定要去邊的楊小姐」「鮪魚不加洋蔥的薛小姐」，一行行自我介紹，彷彿重現平日熟悉的點餐場景，也讓祝福顯得格外個人化。

網友怎麼看？

畫面被分享到Threads後，引起大量網友共鳴，不少人留言表示「太感動，我不行了 我好愛台灣」「這一幕很台灣」「如果我是老闆，看到一定會很感動」「每次經過都想看看又多了哪些紙條」「這就是很多人心中熟悉的台灣日常溫柔」。

也有人感性指出，這樣的互動並非什麼轟轟烈烈的大事，卻展現了人與人之間自然流露的關心，成為近期社群平台上被大量轉發的溫暖畫面。

