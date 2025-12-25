台灣人狂訂1500根！日本「鋼鐵香蕉」聖誕節爆單 網笑：醫生怕爆

位於日本廣島的製造商「IRON FACTORY IKEDA」在昨（24）日平安夜透露，聖誕節前夕收到高達1500根「鋼鐵香蕉」的訂單，且買家全數來自台灣，讓業者感到相當好奇。消息曝光後迅速在台灣社群引發熱烈討論，網友紛紛歪樓留言，笑稱可能是交換禮物、整人用途，甚至直呼「醫生怕爆」。

廣島「鋼鐵香蕉」聖誕節爆單，1500根全來自台灣引熱議。（圖／翻攝自X@IRON_IKEDA）

「鋼鐵香蕉」早在2023年於台灣爆紅，起因是臉書社團「日本行銷最前線」分享商品照片與介紹，並提到業者自豪宣稱該商品「全球市占率第1名」。貼文意外引發話題，大量台灣網友下單，訂單暴增也讓業者相當震驚，事後特別發文感謝台灣消費者的支持，熱潮至今仍未退燒。

網友聽聞紛紛留言，「大腸直腸外科醫生：怎麼聖誕節後病人變多了」、「醫生怕爆」、「醫生同一回覆：不可以」、「有沒有可能壞掉的是老公，這次要訂做大根的」。

一根大根的「鋼鐵香蕉」長約20公分，重1.5公斤，折合台幣約2393元，小根的，小型鋼鐵香蕉長約210公分，重300克，折合台幣約662元。根據IRON FACTORY IKEDA官網說明，「鋼鐵香蕉」其實是一款造型特殊的鐵鎚，可在高達攝氏1000度的環境下使用。之所以沒有木製把手，是因應顧客希望整體呈現香蕉造型的需求，業者因此投入研發，並於2020年成功推出這款全球獨創、外型吸睛的商品。

