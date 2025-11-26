台灣人狂飛日本玩「冬天該怎麼穿」？過來人給2建議：絕對不要穿發熱衣
生活中心／黃韻璇報導
台灣人出國短期旅遊通常首選亞洲國家，日本、韓國、泰國等，尤其是日本更是台灣人最愛旅遊的國家，年底許多人也準備到日本過聖誕節、跨年，或等著農曆春節到日本旅遊，然而冬天日本室外溫度非常低，但是內又都有暖氣，究竟衣服該怎麼穿也引發熱議。
一名台灣網友在Threads上發文，分享自己明年1月準備去東京玩，好奇現在日本的天氣到底該怎麼穿衣服？原PO提到，有人說洋蔥式、有人說一件大衣就好，然而原PO強調自己很怕冷，但又怕電車暖氣熱到中暑，因此詢問有沒有剛回台灣的人可以教學一下。
其中就在東京住過7年的專業網友解答，點出2大重點「絕對不要洋蔥式」、「絕對不要穿發熱衣」，首先不要洋蔥式，他點出進出室內外會穿脫到瘋掉，至於不要穿發熱衣，則是因為進室內會中暑，除非行程通通在戶外。該網友建議，「最好的穿搭：裡面薄長袖 + 一件背心（調整用） + 保暖度非常好的厚羽絨外套」，此外，也提醒眾人，比起冷更該擔心的是「乾燥」，護手霜要擦，然後要戴口罩預防喉嚨乾燥發炎。
網友紛紛留言表示，「去日本韓國冬天真的只有帶棉長袖跟涼感高領、背心跟剛好暖的外大衣」、「不要穿高領上衣，在室內會熱到流汗」、「東京沒有那麼冷，裡面不用穿太多件，外面一個厚外套或羽絨外套就好」、「其是不要穿發熱衣這點非常重要，室內和電車上真的會熱到受不了」、「不要穿套頭毛衣就是了」。
