台灣人獨有特徵「付錢還道歉」 客氣到日本人也驚呆

台灣人付大鈔先說「不好意思」的習慣，讓日本店員也驚呆。（示意圖／翻攝自photoAC）





台灣人獨有的「客氣友善」特徵又再加一項。在Threads就有網友發現一個現象，明明是付錢出去，卻還要跟對方道歉，讓她不由得自我解嘲，「台灣人有多客氣？」貼文一出，引發許多網友熱烈討論，連日本店員都覺得嚇一跳。

付錢還道歉台灣人獨有特徵

原PO發文表示，「台灣人有多客氣？連付錢拿千鈔出去的時候會說，不好意思只有大張的」。

貼文一出引發許多網友討論，「我前天才說這句話，只要沒買超過100元拿1000元都覺得不好意思」、「無時無刻都在不好意思的台灣人」、「如果沒有不好意思，台灣人真的活不下去」、「修養是寶島養成，世間絕無僅有的善良台灣人」、「因為拿千鈔被臭臉過，就真的沒零錢，不知道在臭臉什麼」、「就連生氣有情緒了也會說，不好意思，你插隊了」。

台灣人客氣到日本店員也驚呆

還有一位網友分析自己日本旅遊的經驗，在日本書店買書，皮包只剩1張1萬日幣，遞出去的時候習慣性地跟店員說，「不好意思，沒有零錢了」，店員超吃驚，第一次有人因為沒有零錢跟他說抱歉。

韓籍網紅也神還原客氣的台灣人

韓籍網紅「赫赫」也曾經還原台灣人出國的特徵，包括，走進店內時顯得特別害羞、會先以中文或英文打招呼、會努力練習說韓文，以及對店員始終保持禮貌。網友看完影片後紛紛表示，「神還原」。

更多東森新聞報導

14縣市低溫特報！全台29人無呼吸心跳送醫

好市多神級零食限時特價！內行不藏了：默默一直回購

一早被錢砸醒！今入帳近「4萬元」 明連發2筆津貼

