台灣人留「4雙雪靴」在日本被罵翻！內行示警：亂丟1物恐罰200萬

生活中心／朱祖儀報導

有台灣人因為行李放不下，就把4雙雪靴留在日本飯店。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人會在農曆春節前後出國，但不該因為行李箱空間不夠而亂丟物品。近來一名網友透露，一家4口到北海道玩雪，因為行李滿了，因此把4雙雪靴留在飯店。文章曝光後隨即遭到抨擊，也有人指出，若要丟棄物品應直接告知櫃檯，而非隨意丟棄，在日本亂丟大型廢棄物可能挨罰。

一名網友在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」轉發Threads文章，看到有台灣人要離開北海道時，因為行李塞不下4雙雪靴，加上之後再次穿到的機率很低，因此將其留在飯店裡面，且只貼了一張便條紙在飯店牆上。

不少人看傻表示，「垃圾處理在日本很麻煩…把問題轉嫁他國處理很糟糕」、「可以不要這樣做嗎？這樣跟中國大媽有什麼區別」、「丟臉又浪費錢，我們其實沒資格說中國人」、「請帶走你的垃圾」、「裝不下不是理由，怎麼裝出門就怎麼裝回家」、「日本飯店不可以這樣亂丟垃圾，行李箱也不行。日本處理垃圾很麻煩，這是造成別人的困擾，而且丟台灣人的臉。」

不少人認為該台灣旅客行為會造成房務人員困擾。（示意圖／資料照）

也有人建議，「常有人發文讓住附近的人索取，似乎都有送出去，覺得這個方法比較好」、「應該直接丟掉的或問旅店可以怎麼處理」、「應該是拿去櫃檯詢問如何處理，而不是自作主張的放在房間，造成房務人員的困擾」，還有網友分享，「我上個月也有做一樣的事（留紙條），但我有問過飯店，並付2000日圓請飯店處理。」

事實上，旅客隨意丟棄行李垃圾已造成日本社會困擾，《產經新聞》曾報導，先前因為大阪世界博覽會，赴日旅客激增，出現遊客將行李箱丟棄在市區及機場的亂象。當地媒體也指出，札幌創成川公園出現「行李亂葬崗」，除了廢棄行李箱，還有些私人物品，但在日本隨意丟棄大型垃圾屬於違法行為，最高可罰1000萬日圓（約新台幣201萬元）或5年監禁。

