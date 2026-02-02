台灣人瘋投資！0050規模登上兆元 台灣ETF受益人衝破1500萬

【記者呂承哲／台北報導】台灣首檔ETF「元大臺灣50」（0050）資產規模近日正式突破新台幣1兆元，受益人數超過200萬人，ETF已成為國人理財與參與資本市場的重要工具。為此，臺灣指數公司攜手臺灣證券交易所、元大投信及FTSE Russell共同舉辦「全民共享·榮耀臺灣：ETF新里程與普惠金融展望」記者會，邀請證交所董事長林修銘、元大投信董事長劉宗聖及FTSE Russell執行長Fiona Bassett出席，見證台灣ETF市場的重要里程碑。

在政府推動「亞洲資產管理中心」政策下，台灣持續建構完整ETF生態系，帶動投資人參與度升溫。0050追蹤由證交所與FTSE Russell合作編製的臺灣50指數，長期表現穩健，持續受到市場青睞，也成為國內ETF發展的重要指標。

證交所董事長林修銘指出，2025年台灣ETF資產規模年成長18%，達7.59兆元，穩居亞太地區第三大ETF市場，不論總成交值或受益人次皆同步攀升，受益人次更突破1,500萬人，顯示ETF已深度融入國人投資行為，成為參與資本市場的核心工具。

林修銘也強調，證交所近年透過ETF投資博覽會、投資講座、「e添富」網站與線上學習平台等多元管道推動投資人教育，落實普惠金融理念，協助民眾在風險可控的前提下參與市場，並為資本市場累積長期且穩定的投資基礎。

由左至右分別為：元大投信劉宗聖董事長、證交所林修銘董事長、FTSE Russell CEO Fiona Bassett。呂承哲攝

證交所金融商品部經理卓碧華以「壯大台灣資本市場發展的未來展望—ETF現況與趨勢」為題演講指出，台股ETF仍是投資人參與度最高、規模最大的國民理財工具，資產規模達3.91兆元，占整體ETF市場逾半，受益人次超過1,000萬人。她表示，近年主管機關開放主動式ETF、被動式平衡型ETF及台日跨境ETF等新型態商品，成功拓展產品樣貌，也成為推升市場規模成長的重要動能。

卓碧華進一步指出，臺灣指數公司在ETF生態系中扮演關鍵樞紐角色。自2016年成立以來，與FTSE Russell合作編製台灣首檔綜合ESG指數「臺灣永續指數」，廣泛應用於政府基金、ETF、主動式基金及指數期貨等商品，相關資產規模約1,459億元。展望未來，雙方合作將延伸至多資產與聯名指數，持續擴大ETF應用場景，朝「全民投資、共享成長」的普惠金融目標邁進。

證交所金融商品部經理卓碧華進行主題演講。呂承哲攝

