台灣人瘋搶！日本Loft必買全攻略

8樣「Loft神級好物」推薦





本篇介紹 PTT、Dcard 討論度最高，以及 2026 年最新霸榜的 8 件「神級好物」。其中更有連台灣分店也買不到的限定色與職人聯名款，準備好你的護照，這份清單絕對讓你在 Loft 掃貨不踩雷！

1. ReFa Heart Brush 心型梳 (生活用品)





這款被日本女生暱稱為「心型神梳」的 ReFa Heart Brush，是 Loft 美妝區的視覺焦點，也是女孩包包裡的顏值擔當！除了極致華麗的亮面烤漆與心型設計，其三層構造的齒針實用度也超高：底層理順、中層除靜電、上層增加亮澤。即便在乾燥的日本冬季或潮濕的台灣夏季，隨手一梳就能讓亂髮瞬間恢復柔順光澤。2026 年 Loft 更推出「限定色」，如極光粉與霧灰藍，在台灣不僅難尋且價差巨大，極致的包裝質感讓它成為伴手禮的最佳選擇，是每位訪日旅客購物籃中的基本配備。





2. KC SKIN 多泌精華 (美妝保養類)





這款由日本品牌 KC SKIN 推出的「多泌精華液」，是 2026 年 Loft 美妝區最耀眼的黑馬。它主打頂尖的「雙重多泌體」科技，成分來源為積雪草與植物乳酸菌，能高效穩定肌膚狀態，提供保濕、滋養潤澤感。





目前KC SKIN 多泌精華液推出修護、緊緻、亮白款式，能針對肌膚狀態保養選擇，顯著提升後續底妝的服貼度。這款主打醫研級保養，且在日本美妝論壇@COSME、LIPS獲得眾多網友熱烈推薦，在 Loft 經常上架即完售，已成為 2026 年赴日指名率最高的神級保養品。





3. Yunth 生維他命C美白精華 (美妝保養類)





長期稱霸 Loft 美妝排行榜榜首的 Yunth，以「活性生維他命 C」概念徹底改變保養界。其單包裝設計是為了確保高濃度的維他命 C 在接觸空氣前保持最高活性，主打「開封後 30 秒內使用完畢」。精華液質地帶有微微的溫感，滲透力極強，對於改善暗沉與毛孔細緻度非常有感。由於其「無水配方」製程技術門檻高，且目前台灣並無正式官方代理，代購熱度極高。對於追求日系「透明感」肌膚的讀者來說，這絕對是赴日必須掃貨的醫美級保養品。





4. marna 極飯匙 (廚房用品類)





Dcard 料理版討論度極高，有「飯匙界天花板」美譽的 marna 極飯匙，是 Loft 居家用品區的長青熱銷款。不同於普通贈送的飯匙，這款飯匙前端採用特殊的「極薄設計」，在攪拌米飯時能輕鬆將米粒撥開，而不破壞米飯的完整結構。勺面密布的精細浮雕確保完全不黏米，且背面附有支撐凸點，平放時勺面會懸空不接觸桌面，衛生度滿分。這款充滿日式職人堅持的小雜貨，雖然台灣有部分電商引進，但在 Loft 購買的價格僅需百元台幣出頭超划算，是提升生活質感的必買單品。





5. Pilot FRIXION Waai 可擦式中性筆 (文具類)





Pilot 的消消筆（魔擦筆）大家都不陌生，但 Waai 系列則是 Loft 文具迷的必收之物。這款系列主打比傳統款式更修長的筆身，且顏色調配捨棄了亮色系，轉而採用柔和的「莫蘭迪色」與「煙燻粉嫩色」。最讓台灣文具愛好者瘋狂的是，Loft 每年都會推出僅限現場販售的「店鋪限定套裝」，甚至包含台灣買不到的特調色。其流暢的書寫手感搭配可擦除功能，對於有手帳書寫習慣的人來說，不僅是工具更是生活配件。在 Loft 購買不僅色號最齊全，搭配退稅後的價格更是讓文具控恨不得全色系包套。





6. MilleFée 貓咪油畫眼影盤 (美妝保養類)





MilleFée 的貓咪系列包裝超吸睛！品牌將經典名畫與可愛貓咪形象結合，從包裝盒到壓紋設計都精緻得像藝術品。包裝精美，品質也毫不含糊，用日系開架價格就能買到專櫃的顯色度。尤其是針對不同品種貓咪（如布偶貓、三毛貓）所調配的專屬配色，每一格都是實用的日常大地色或溫潤粉調。這類走精緻小眾路線的日系彩妝，在台灣藥妝店幾乎見不到身影，是不少網美指定到日本 Loft 必須親自試色、整盒收藏的「夢幻彩妝」。





7. FUNDODAI 透明醬油 (廚房用品類)





「透明醬油」是近年來在日本掀起話題的創新型調味品。雖然外觀清澈如水，卻完整保留了醬油特有的香氣與鹹味。不僅能避免料理染色，還能呈現食材原本的色彩，特別適合搭配壽司、冷食或高湯使用。兼具新奇與實用性，也因此成為不少人赴日旅遊時在 Loft 必買的熱門商品。





8. Sun-Star 貓咪/柴犬造型橡皮擦 (文具類)





文具大廠 Sun-Star 推出這款「造型橡皮擦」，在 Loft 掀起一股療癒熱潮。它打破了橡皮擦越擦越醜的印象，設計成貓咪或柴犬的塊狀外型，使用者可以根據自己擦拭的角度，慢慢「形塑」出不同姿勢的寵物形狀，讓原本枯燥的文書作業變成一種創作。這款橡皮擦因其創意與低單價，在台灣實體門市極少見到全系列角色同步上架，因此成為台灣旅客最愛在 Loft 買來送給同事的伴手禮。





內行人必看：搭配免稅與 APP 隱藏折扣，最高現省 15%！





在 Loft 掃貨想省預算，護照與官方 APP 絕對是必備雙寶。只要當日單店消費滿 5,000 日圓（不含稅），即可前往免稅櫃台辦理 10% 退稅（Loft 會收取約 1.55% 手續費）。更進階的省錢秘招是下載 Loft 官方 APP，外籍旅客常能領取 5% 的 Guest Coupon；結帳時先出示優惠券再辦理免稅，雙重疊加下約能以 85 折入手。此外，2026 年起日本逐步推行機場退稅新制，建議結帳時再次確認店內標示，並預留足夠時間在機場退稅，才能買得盡興又划算。



