台灣人瘋日本！機票「比飛新加坡貴2倍」仍賣光 網曝2地漲價最有感

根據觀光署統計，日本是台灣人出國最愛去的國家，台灣旅客2024年出國1684萬9683人次，日本就占了3成以上。一位網友近日規劃出國行程，發現國籍航空桃園到新加坡來回機票不到1萬元，到距離更近的東京成田機場卻要2萬元以上，讓他忍不住好奇，「國內航空業是不是光靠台日線就賺飽了？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛予以認同，不少對於福岡、沖繩機票漲價更是相當有感。

原PO在PTT發文表示，最近他在規劃明年3月出國行程，發現國籍航空的桃園到新加坡來回機票不到1萬元，不過到東京成田機場來回機票卻要2萬元以上，而桃園到新加坡是3226公里、到東京成田機場是2183公里，每公里票價差距約是三倍，加上台日線常常滿班，讓原PO忍不住好奇，「國內航空業是不是光靠台日線就賺飽了？」

對此，許多人紛紛回應，「飛一趟曼谷比兩趟沖繩還久，平均票價搞不好還輸～」、「曼谷傳航只要7千多，廉航沖繩隨便賣都超過這個價」、「沖繩超扯，那票價完全沒有在演的」、「福岡班次不少但還是很貴」、「福岡應該是最扯」、「是，不只國內航司，他國航司都要來分一杯羹」、「台日線油到東南亞的航空公司也愛」。

不過也有人指出，世界棒球經典賽明年3月將在日本舉辦，吸引大量觀賽粉絲，是機票價格上漲的一大原因，「明年3月經典賽，日本絕對貴爆」、「3月有WBC，票價超貴」、「3月是因為經典賽的關係吧」、「WBC讓價格水漲船高」、「每逢佳節必漲價」。

