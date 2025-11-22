台灣人瘋瘦瘦針減肥 醫爆9成患者不知停打復胖真相

國人為了追求苗條身材，近年掀起一波搶打「瘦瘦針」熱潮，使得俗稱腸泌素的針劑成為減重市場搶手貨，鮮少人知背後竟藏著驚人秘密，連施打患者都不知道，「停打後體重會驚人反彈。」奇美醫院代謝減重中心主治醫師彭瓊慧說。

90％患者被蒙在鼓裡：停藥會復胖

彭瓊慧直言，多數人不了解瘦瘦針，一旦停止打針就會面臨「復胖」的窘境。

她在門診中經常遇到患者在其他地方買課程、打瘦瘦針，但在施打療程結束後，驚覺體重回彈，急忙跑來求診。讓彭瓊慧吃驚的是，「10個人居然有9個不知停打會復胖！」不少患者嚇得反問「真的嗎？」

談到瘦瘦針的體重變化曲線，彭瓊慧指出，通常在施打後的一年至一年半，體重會來到最低點。若繼續施打，體重會維持持平；反之，一旦停止施打，體重會往上攀升，造成驚人的反彈。

社經地位高、工程師為瘦瘦針減重2大族群

究竟哪些族群瘋搶這波「瘦瘦針」熱潮？彭瓊慧觀察，目前施打族群男女比例差不多，在年齡層方面，以30至40歲民眾占大多數，「這群打瘦瘦針的民眾，通常社經地位較高，不乏許多科技業工程師施打意願相對較高。」

彭瓊慧指出，多數患者得知停止打針後會復胖，通常會打退堂鼓。有人搭配營養諮詢、上健身房等進行正規減重，遇到減重瓶頸後，若經濟條件許可，為了追求「可以更瘦」的目標，仍會選擇施打瘦瘦針。

揭肥胖3真相 睡好才能分泌「瘦素」

雖然現代人愈來愈追求「吃得健康」，但台灣的肥胖比例卻一直上升。彭瓊慧強調，這與現代人作息不正常、睡眠品質不佳、壓力過大有直接關係。

她指出，許多有體重困擾的人，其實都有憂鬱、焦慮、睡不好等情形，「把睡眠調整好很重要，睡好能促進『瘦素』分泌，睡不好就無法分泌足夠的瘦素，自然瘦不下來。」

另一原因，彭瓊慧在門診過程發現，「很多人只要熬夜或壓力大，就想吃炸雞、鹹酥雞、泡麵等高熱量食物。」這也顯示，現代人生活作息有很大的改善空間。

彭瓊慧指出，除非有絕對需要施打瘦瘦針的原因，例如患有糖尿病或嚴重脂肪肝等，否則對於單純追求變瘦的民眾，傾向鼓勵透過飲食控制與運動等方式達成減重目的。