台灣人瘋餐飲外送震撼日媒 專文分析台日客群差異

日媒觀察台灣人對外送的狂熱程度十分驚人，多達7成人都使用過外送訂餐。（示意圖，本刊資料照）

台灣人對「叫外送」的熱愛程度，已經紅到被日本媒體《西日本新聞》特別報導。在台灣不論走到哪都能輕鬆找到美食，但用餐時間一到，到處可見外送員騎著機車四處穿梭，台灣人對外送的狂熱程度，連日本媒體《西日本新聞》都特別撰文介紹。

台灣人熱衷外送原因為何？

《西日本新聞》觀察到，台灣外送會如此發達，其實與體感溫度十分密切，台灣人覺得夏天實在熱到讓人不想出門，冬天又太冷不想在戶外多走一步，這種「能不動就不動」的心態，也反映在台灣隨處可見的便利商店，從飲食到生活雜物，能用買的或叫來的，就盡量不要自己多跑一趟。

台日外送客群的差異？

報導中進一步比較台日兩地的狀況，在日本，外送的主要客戶群集中在20及30多歲年輕族群，在台灣則是高達7成民眾都曾使用過外送，早就融入了大家的生活，成為不可或缺的一環。尤其像台北這樣人口高度集中的大都會，外送效率簡直是神速，加上本地原本就有大量的外帶攤販，使這種「送到家門口」的服務模式更加蓬勃發展。

目前台灣外送龍頭是哪家？

台灣外送市場由Ubereats領先，Ubereats在2016年登台，與進入日本市場時間點差不多，可是台日外送市場卻存在明顯差異，台灣就連高齡客群也跟得上科技潮流，熟練操作智慧型手機訂餐，一位70多歲的阿嬤就直言：「這麼方便的東西，當然要用啊！」

