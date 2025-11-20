台灣人發明早餐神物「豆棗」還紅到日本 他讚：可申請文化遺產

早餐神物「豆棗」是許多台灣人的共同回憶。（圖／翻攝自廖炯程臉書）





早餐神物「豆棗」因為鹹甜Q談的口感，深受台灣人的喜愛，不僅是許多人與阿嬤一起吃早餐的童年回憶，也是役男當兵時最下飯的滋味。往紅菜販廖炯程就在臉書上分享豆棗的小知識，這不但是台灣人自己發明的食物，還堪稱是可以申請「非物質文化遺產」的存在。

廖炯程在臉書發文表示，近日住飯店的時候吃著西式的早餐，還是會忍不住默默的走去稀飯區舀一碗，並配上一點「黃鹹甜甜的神秘條狀物」也就是豆棗。他更喊道，稀飯不配豆棗，人生少一味。

廖炯程提到，豆棗是七年級以前的許多人的兒時共同記憶，男生去當兵更不用說，那是「掃飯神物」，他都把豆棗留到最後，把碗裡稀飯掃乾淨的。

廖炯程接著說，豆棗本體雖然是很健康的豆皮，但它會先進行「萬惡油炸」邪化儀式，這工序跟鹹酥雞是一樣的，再煮一鍋糖、麥芽糖、醬油、鹽、白芝麻、辛香料…把炸過的豆皮下去扒得外皮油亮油亮、鹹甜鹹甜，「你說這些組合怎麼可能不好吃？」

廖炯程大讚，豆棗根本是早期台灣版「古早味中式太妃糖」，一度都懷疑是台南人搞出來的地方零食。

廖炯程最後強調，豆棗不是中國來的，是台灣自己發明的！完全是MIT的特色食品，因為日治時期台灣蔗糖大量量產，於是誕生各種蜜餞，豆棗就是那個時代的創意結晶，做出世界首創的豆棗，還外銷日本，根本是可以申請非物質文化遺產的存在啊！

網友也在留言中回應表示，「超愛豆棗」、「飯店早餐沒有豆棗或豆枝都不及格」、「台灣之光-豆棗、豆皮酥 YYDS」、「我愛豆棗，我是為了吃豆棗而煮稀飯（本末倒置）」、「趁稀飯、白飯熱呼呼時，把硬梆梆的豆棗埋進去，就會軟軟糯糯，搭著吃都能直接扒完一碗飯」。

