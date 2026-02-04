台灣人的「被看見焦慮」

（圖／本報系資料照）

被譽為「無繩獨攀之王」的極限攀岩家霍諾德攀爬台北101的畫面在社群平台瘋傳。這位曾徒手攀登優勝美地酋長岩、震撼全球的冒險家，站上台北天際線最高點，確實為台灣帶來一波難得的國際曝光。畫面驚險、象徵性十足，也讓不少人興奮地高喊：「世界終於看見台灣了！」

然而，熱潮之後，我們或許該冷靜追問：世界看見的，究竟是台灣，還是一場短暫的作秀？

不可否認，霍諾德攀爬台北101，在視覺與象徵層面都極具張力。台北101曾是全球最高建築，是台灣經濟與現代化的象徵；霍諾德則代表人類對極限的挑戰。兩者結合，確實為台灣貼上了「大膽」、「前衛」、「勇於挑戰」的標籤。對一個長期在國際舞台上被邊緣化的國家而言，這種曝光難能可貴。

然而，曝光不等於理解，更不等於尊重。台北101向來不只是建築物，而是一個被賦予高度政治意涵的符號。此次包括蕭美琴副總統、卓榮泰院長在蹭熱度之餘，都趁機將「台北101」偷渡改名為「台灣101」，其理由不言而喻，乃是希望藉由名稱，讓世界更直接地把這座地標與「台灣」連結在一起。這樣的「暗渡陳倉」，反映的正是台灣長期處於國際能見度不足下，對「被正名」與「被看見」的深層焦慮。

霍諾德攀爬101的畫面引發國人共鳴，也正是因為它觸動了同樣的心理結構。當一位世界級冒險家站在101之巔，鏡頭掃過台北市景，我們彷彿期待，國際觀眾看見的不只是驚險動作，也能看見台灣的存在與主體性。

但現實往往更為冷酷。對多數國際觀眾而言，這是一段極限運動的影片，主角是霍諾德，亮點是「徒手攀高樓」，至於台北、台灣，充其量只是背景註解。就算大樓真的改名為「台灣101」，世界是否因此會更加理解台灣的處境、民主的脆弱性，與台海局勢的嚴峻呢？答案恐不樂觀。

在國際上，名稱的改變與地標的曝光固然重要，卻終究只是符號層次的操作。台灣過去幾年並不缺乏「被世界看見」的時刻——防疫表現、半導體產業、地緣政治衝突，一次次讓台灣登上國際媒體版面。然而，這些曝光多半是事件導向與危機導向，來得快，退得也快，世界記住的往往是新聞，而非台灣作為一個正常國家的整體樣貌。

霍諾德攀爬台北101，某種程度上正像「台灣101」改名論的延伸。我們期待透過更醒目的符號，彌補台灣的國際困境；但若缺乏長期而一致的價值輸出，再亮眼的符號，終究是曇花一現。

真正能夠讓世界看見台灣的，從來不是靠一棟建築物叫什麼名字，也不是靠一次驚險的攀爬表演，而在於台灣是否能持續展現一個成熟民主社會的韌性與可信度，在自由、人權、法治與國際責任上，站得住腳，說得出口。

世界是否看見台灣，關鍵不在於霍諾德攀爬的是「台北101」還是「台灣101」，也不在於攀爬的畫面有多驚險，而在於台灣是否能用自己的價值與實力，持續留在世界的視野中。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）