台灣人真的很會！諧音哏又進化 男藝人諧音曝光修杰楷最有畫面

記者林宜君／台北報導

許多藝人名字用台語唸快一點就會產生全新意思，像是修杰楷唸起來彷彿在說「稍微坐起來一下」。（圖／翻攝自修杰楷IG）

台灣網路文化向來熱愛諧音哏，從日常對話到藝人名字都能成為創意來源。近日有網友在Threads分享一串「名人諧音哏」，引發熱烈回響，短時間內吸引上千人按讚、近百則留言討論，不少人直呼一旦聽懂就再也回不去。

原PO指出，許多藝人名字用台語唸快一點就會產生全新意思，像是修杰楷唸起來彷彿在說「稍微坐起來一下」，李聖傑則變成「你算一下」，胡宇威聽起來像「廢話」，讓網友瞬間笑翻。其他被點名的還包括陶晶瑩「頭真圓」、周杰倫「很多蛋」，以及喜翔被聯想到「是誰」，充滿畫面感的解讀掀起共鳴。

其他被點名的還包括周杰倫「很多蛋」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

不少網友留言直呼「這一串我真的笑到停不下來」、「每個名字唸出來腦袋都有聲音」、「看留言才懂笑點」，甚至還有人加碼補充「涵竹聽起來像蕃薯」，讓討論串持續延燒。不只網友愛玩諧音哏，藝人也常在節目中即興發揮。過去資深藝人郭子乾接受網紅居娜訪問時，被問到「鹿跟車打架，誰會贏？」，他幾乎不假思索就回「鹿希派」，突如其來的諧音回答讓現場笑成一團。

雖然這並非正解，正確答案其實是「露營車（鹿贏車）」，但郭子乾隨後又反拋一題，「牛牽到北京是牛，那牽到北極是什麼？」，在主持人答不出來後親自揭曉答案「New Balance（牛被冷死）」，展現多年累積的即興反應與搞笑實力，也再次證明諧音哏在台灣真的不會退流行。

