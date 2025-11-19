「台灣人眼中的國民黨」民調曝光 黃暐瀚分析重返執政難題

台灣民意基金會昨（18）日公布最新民調，政黨支持度部分，民進黨31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%。資深媒體人黃暐瀚認為，藍白支持度已經超過4成，是綠營的警訊；另外，黃說這份民調特別針對台灣人眼中的國民黨詢問8個問題，這可能是國民黨2028重回執政的難題。

台灣民意基金會昨公布的最新民調顯示，31.1%支持民進黨，25.8%支持國民黨，14.7%支持台灣民眾黨；和上個月相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點、國民黨上揚3.9個百分點、民眾黨略增0.3個百分點。黃暐瀚今在臉書分析該民調，直言藍白支持度已經超過4成，是綠營的警訊。

另外，針對該民調特別針對台灣人眼中的國民黨，詢問8個問題，包括「重視經濟發展」、「重視民主自由與人權」、「認同中國多於台灣」、「值得人民信賴」、「代表百姓利益」、「最有執政能力」、「清廉」、「反共立場堅定」；黃暐瀚認為，除了「重視經濟發展」、「重視民主自由與人權」兩項同意高於不同意之外，另外6題的民調結果，都可能將是國民黨2028重回執政的難題。

黃暐瀚進一步表示，該民調顯示，國民黨是否為最有能力執政的政黨，有55.2%不同意；國民黨是否為清廉的政黨，有64.5%不同意；國民黨是否為反共立場堅定的政黨，有67.1%不同意，這些問題對於明年縣市長選舉，也許影響不大，但對2028總統選舉，可能將會是最後勝敗的關鍵。

上述民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年11月10-12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機 30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

