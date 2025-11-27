「台灣人確實應該害怕！」波頓警告：川普恐與陸達成協議出賣台灣
美國總統川普的前國家安全顧問波頓（John Bolton）發出警告表示，如果川普政府內的孤立主義勢力占上風可能因此放棄台灣，同時他認為川普可能為了與大陸達成貿易協議而犧牲台灣。
《The Nightly》26日報導，波頓在接受該媒體採訪時表示，大陸可能在五年內採取行動控制台灣；他認為，大陸威脅「真實存在」且日益增加，質疑川普對大陸及整個印太地區缺乏連貫政策，並反駁川普稱大陸不會對台灣採取行動的說法。
波頓稱，他個人不認為大陸會選擇直接武力登島，「對他們來說風險太大。他們想要台灣的全部生產力，包括晶片製造資產」。波頓認為，大陸將製造一場政治危機，然後對台灣實施封鎖，再看美國、日本和區域內其他國家如何反應。
儘管美國總統川普一直奉行戰略模糊政策，從未明確表示一旦大陸武力收復台灣，他將採取何種行動，但他私下曾質疑美國為何要動用軍事力量保衛台灣。波頓在回憶錄中也曾提及此事。
據《聯合報》報導，波頓在另一場接受《經濟學人》專欄作家任大偉（David Rennie）的專訪中更直言：「台灣人確實應該害怕。」他重提川普曾以麥克筆筆尖比喻台灣，以整張桌子比喻大陸，他認為，這反映川普對台灣價值的錯誤印象，也表明若有必要川普會把任何東西拿去交換。
針對華府流傳「台灣因北京沒有足夠籌碼而暫時安全」的說法，波頓斷然否定。他認為川普傾向以自身想像取代現實，即便在貿易談判中讓出台灣，也可能對外宣稱是勝利。
