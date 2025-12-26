台灣人素質變差？2台女赴韓「1行為」買棉被 店員傻眼：別出來丟臉好嘛

生活中心／王文承報導

一名在南韓市場棉被店工作的台灣女子抱怨，有兩名台灣女客人一次要買20條棉被，卻不斷殺價、凹折扣，讓她感到相當不舒服，直批「不要丟台灣人的臉了」。（圖／資料照）

不少人出國旅遊時，會順道購買當地紀念品、伴手禮或特色商品留作紀念。然而，近日卻有一名在南韓首爾廣藏市場棉被店工作的台灣女子抱怨，有兩名台灣女客人一次要買20條棉被，卻不斷殺價、凹折扣，甚至還錄下雙方對話，讓她感到相當不舒服，直批「不要丟台灣人的臉了」。貼文曝光後，引發網友熱議。

台女赴韓1行為買棉被 店員傻眼：不要丟台灣人的臉了



一名女子在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」發文表示，不知道從什麼時候開始，台灣旅客到廣藏市場買棉被，「殺價」似乎變成了必做的流程。她指出，店內棉被的定價其實已相當親民，單人四季被約5至6萬韓元（約新台幣1087至1305元），雙人被約7至8萬韓元（約新台幣1522至1739元），每條棉被實際利潤大約僅2萬韓元（約新台幣435元），還得負擔店租、包裝與人力等成本，利潤並不高。

即便如此，仍有顧客持續要求折扣。原PO透露，日前有兩名台灣女子到店裡表示一次會購買約20件棉被，希望能給些優惠，她也主動幫忙向老闆爭取，最後成功折價8萬韓元（約新台幣1739元），沒想到對方仍不滿意，還想再多拗3萬韓元（約新台幣652元），讓夾在中間的她感到相當為難。

更令原PO難以接受的是，其中一名女子還不斷使用翻譯機翻譯對話，並全程錄下雙方交談過程，讓她直呼「真的很沒水準」。她強調，大家來消費時，店員都會盡力幫忙爭取合理折扣，但希望顧客不要做出讓人難堪、丟台灣人臉的行為，也不要刻意為難現場工作人員。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，紛紛批評這種行為，「才買20件就殺成這樣，真的很丟臉」、「幫棉被店工作真的超心累，遇到沒禮貌的客人也只能笑臉迎人」、「去韓國真的常看到沒水準的台灣人」、「貪小便宜的奧客最可怕」、「上次我們買六件，老闆主動給折扣就很滿意了，結果旁邊買兩件的還一直殺價，最後還想換款，真的很誇張」、「這價格已經很實在了，有些行為真的讓人看不下去」。

不過，也有部分網友持不同看法，認為殺價本來就是市場文化的一部分，「我覺得殺價很正常，賣不賣是店家的選擇」、「量大要折扣本來就合理，為什麼台灣人就一定要買貴的？」、「如果不想被殺價，店家也可以直接標示不二價，即使買100件都一樣，不必公審消費者」。

