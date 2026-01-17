台灣人結帳「反射動作」引共鳴 掏錢先做這件事 網驚：沒說出口渾身不對勁

（生活中心／綜合報導）台灣素以濃厚的人情味與禮貌聞名，但這種客氣文化有時似乎發展到了極致，甚至演變成一種獨特的社會集體制約。近期在社群平台Threads上，一則關於台灣人結帳習慣的討論引發了爆炸性的迴響。一名女性網友觀察發現，在台灣的消費場景中，存在著一種不成文的潛規則，即消費者在付款時，往往表現得比收錢的店家還要「不好意思」，彷彿付錢這件事本身帶有某種歉意，該觀點迅速獲得上萬名網友按讚認同。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

這起討論的源頭，來自於一個你我都不陌生的日常場景：當顧客前往超商、小吃攤或市場消費，結帳金額僅數十元或一百多元，卻不得不掏出一張面額一千元的大鈔時，絕大多數的台灣人第一反應並非理直氣壯地找零，而是下意識地加上一句「不好意思，只有大張的」。這種深怕造成店家找零困擾的心理，讓「道歉」竟然成為了結帳流程中的標準配備，彷彿消費者自己做錯了事一般。

廣告 廣告

隨著話題發酵，更多網友紛紛拋出自身的經驗，證實這種「預防性道歉」的行為模式早已滲透進生活。不僅是拿大鈔找開需要道歉，就連想要清空錢包裡的零錢，將一把銅板交給店員時，也會因為擔心對方數錢麻煩而說聲「抱歉，都是零錢」；甚至在使用電子支付時，也會因為店家可能被收取手續費，或因操作時間較長而感到過意不去。甚至有網友戲稱，如果一天當中沒有說出幾次「不好意思」，在台灣似乎就難以生存下去，這句口頭禪已然成為國民素養的象徵。

有趣的是，這種客氣並非單向流動，而是雙向的循環。不少民眾指出，在這種文化氛圍下，店家端也同樣充滿了歉意。當收銀台真的找不開錢，或者為了湊足找零金額而給出九張百元鈔票時，老闆往往也會連忙賠不是，直說「不好意思沒有五百了」。這種雙方互道抱歉、彼此體諒的畫面，構成了台灣獨特的商業風景。

更多引新聞報導

貶低小兒科、影射唐氏症引反彈 陽明交大回應醫大生爭議

風暴中獵尼克！巴特勒柯瑞合砍59分 勇士震盪中奪勝

