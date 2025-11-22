台灣人衝了！日本觀光景點「中國人有感變少」 遊日網友讚：沒從前的吵雜壅塞

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論惹怒中國，中方呼籲民眾避免赴日旅遊後，傳出多家中國航空公司出現赴日機票退訂潮，短短3天退票54萬張。財經網美胡采蘋好奇，日本的觀光人潮是否真的因此縮減，店家是否有在談論中國旅客減少的話題等。對此，有正在日本旅遊的台灣網友回應「中國人變少很多」、「還是有碰到中國人團體，但感覺他們 說話聲音變小了，行為低調了，好像怕被人發現他們從哪來的！」

廣告 廣告

傳出多家中國航空公司出現赴日機票退訂潮，3天退票54萬張，財經網美胡采蘋好奇，日本的觀光人潮是否真的因此縮減。（示意圖／Unsplash）

胡采蘋在臉書發文，提到自己有些懷疑「中國遊客取消五十萬機票」的說法，希望能知道日本觀光景點的真實情況「能不能請過去一週在日本玩的朋友說一下您在景點看到的人潮是多或少呢，有店家談論中國旅客減少的話題嗎？店家是否有抱怨或感到鬆一口氣呢？」

貼文曝光，許多正在日本旅遊的台灣網友回應，非常有感中國人變少了：「我在新宿跟原宿明顯感受路上觀光客大部分是洋人，次之是韓國人，中國人變少很多」、「昨晚在京都Pokémon Center，店裡大概六七成滿，結帳也幾乎不用排隊。店內顧客組成不含店員的話黃種人面孔大概1/3而已，非常難得一見的景象」、「我同學一個多小時前剛降落日本，他說第一次飛機降落不到一小時內通關，還把JR pass換好，已經在JR站內等車」、「人在東京，跟今年其他時間來的時候比，確實少了一些」。

也有網友指出，還是有看到中國遊客，只是行事相較以往變得低調：「輕井澤台灣人變多了！不過應該是本來台灣人就不少，只是少了許多捲舌音...」、「還是有碰到中國人團體，但感覺他們說話聲音變小了，行為低調了，好像怕被人發現他們從哪來的！」、「看X上的留言應該是多少有些減少。少的也許是團體客吧」、「我剛從四國回來，遊客真的少了很多，景點遊客以台灣人、香港人、韓國人、日本人為主，沒有從前的吵雜壅塞，舒爽愉悅」。

更多FTNN新聞網報導

日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡

一頭腦熱恐害慘台灣！媒體人勸勿插手「中日摩擦」 揭最慘下場

日學者重批「台灣有事」強硬論調！警告：日本打不得、斷不得 唯一生存之道曝光

