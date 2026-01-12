台灣人被當盤子？ 他揭南韓好市多會員年費比台灣低超多

台灣好市多宣布近期將調漲會員年費至1500元，卻有網紅發現南韓好市多年費比台灣便宜很多。（示意圖，本刊資料照）

好市多一直以來都是台灣人的囤貨天堂，但最近宣布4月1日起要調漲年費，金星與商業主卡都漲到1500元，這讓不少會員開始哀嚎。旅韓網紅「不奇而遇 Steven & Sia」就發現，韓國年費即便漲過價也只要43000韓幣（約新台幣940元），台灣足足貴了超過500元，讓不少網友驚覺台灣消費者的荷包似乎承受了更大的壓力。

韓國好市多年費不到千元台幣

網紅「不奇而遇Steven & Sia」在臉書粉專發文提醒，相比台灣新制將調整成1500元，實際比價南韓好市多，發現當地年費換算台幣僅需940元，雖然幾百元的差距看似不大，但奇摩子就是有差，所以他們決定直接退掉台灣卡，改辦全球通用的韓國會員。

辦好市多韓國卡有何優缺點？

網紅「不奇而遇Steven & Sia」認為想當省錢達人的人可以考慮跨國辦卡，外國觀光客只要憑護照就能在南韓櫃台申辦，不過缺點就是不能直接在台灣線上續約，除非你持有南韓特定信用卡，否則得趁出國旅遊時回韓國門市補繳，或者等卡片失效再重辦，適合常去首爾或釜山血拚的朋友參考。

為何韓國好市多年費比較低？

網友對此看法兩極，有人開酸台灣物價本來就偏高，連商品都比別人貴，自嘲「台灣盤度一向很高」，甚至預言會出現退卡潮；不過也有理性派聲音護航，強調韓元近期匯率弱勢才導致換算後看起來便宜，且各國的租金與人事成本不能一概而論，拿來比價其實不太公平，「真的要比永遠比不完，有需要的人還是會辦」。

好市多年費漲價原因？

好市多官方解釋，這波漲價是跟隨全球總部的營運策略，台灣上次漲價已經是2016年的事，並非頻繁調整。官方強調金星會員每個月只增加不到13元的開銷，是為了反映成本並維持服務品質。此外，2026年4月1日起商業副卡也將增設福利，能多申請1張免費家庭卡，試圖安撫會員的心。

更多鏡週刊報導

好市多驚見「1玩具」2.9折出清！ 網友笑翻：低消2台才能玩

最高降幅25% 好市多熟食區熱銷食品無限期「驚天降價」

揭祕富豪必買Costco清單 6大商品讓金字塔頂端也瘋狂掃貨