台灣人要有自己公司！朱幸兒投下商仲顧問市場震撼彈 和氏璧國際今開幕

記者陳韋帆／台北報導

商仲女王朱幸兒重返商仲市場，開創「和氏璧國際」並擔任創辦人及策略長，為商仲市場投下震撼彈，牽動商用不動產及土地市場6千億元市場大餅。她說，「台灣人也要有自己的專業顧問公司！」

台灣商用不動產市場和土地市場，長期由「外商五大行」戴德梁行（Cushman & Wakefield）、高力國際（Colliers International）、世邦魏理仕（CBRE）、第一太平戴維斯（Savills）、仲量聯行（JLL），掌握最大市佔率。

朱幸兒曾任戴德梁行協理、第一太平戴維斯董事長、世邦魏理仕台灣區董事長及中國華東區董事總經理的朱幸兒，近年休息一段時間後，近期從外商商仲五大行獵材，開創以台灣人為主的「和氏璧國際物業投資顧問公司」。

朱幸兒表示，「大家都知道我過去在外商五大行公司開創先河，但很可惜的是，台灣長年缺乏本土專業人士團隊，此次創辦『和氏璧國際』將積極布局台灣商用不動產及土地市場，並拓展越南、英國等國際不動產業務。」

市場人士指出，台灣是商用市場長年由外商五大行掌握最大市佔率，即使近年不少會計事務所進場搶食，惟格局未有明顯改變，而朱幸兒在五大行地位舉足輕重，此次開設本土公司，可預期市場競爭將加劇，改寫台灣商仲格局。

