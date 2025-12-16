台灣人誤信暗黑打工在日本被捕 今年暴增10倍達50人

（中央社記者楊堯茹台北16日電）日本近年「暗黑打工」案件猖獗，外交部今天表示，外館接獲日方通知，今年台灣人在日本涉及詐騙案件人數較去年暴增10倍，總計達50人，呼籲切勿貪圖一時報酬而觸法。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧於業務簡報指出，從今年初開始，駐日館處頻繁接獲日方通知，指台灣人在日本涉嫌詐欺案被捕。

林郁慧進一步說明，民國112年接獲4名台灣人涉案被捕的案件，113年有5名，今年到目前為止則已經達到50名，可以說是「非常爆炸性增加」。

廣告 廣告

林郁慧說明，有部分台灣人是誤信所謂「暗黑打工」，日文叫做「闇バイト」（yami baito），網路訊息誆稱可免費招待日本旅遊或打工，導致台灣人在不知情的情況下觸犯當地法律。

至於涉案情形，林郁慧說，現在台灣人對東南亞詐騙案的警覺性較強，在日本的案件則是因網路詐騙訊息而增加，但其中也有知情而犯的案件。

林郁慧表示，外交部會持續關注這情形，呼籲台灣人要尊重日本當地法規，不要貪圖一時的報酬卻深陷牢獄之災。

日本「暗黑打工」案件主謀通常透過通訊工具下達指令，指派應徵打工者執行詐騙等犯罪行為。讀賣新聞報導，一名中國籍男子2018年以留學資格入境日本，並在「小紅書」發現徵人在日本代購的貼文，實際上是在招募暗黑打工的廣告，今年5月因涉嫌「非法製作及使用私人電子記錄罪」，遭判處2年6個月徒刑，緩刑4年。（編輯：林淑媛）1141216