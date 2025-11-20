台灣人說「先不用」=直接拒絕？ 陸網：難以理解

兩岸日常用語不同，一名大陸網友近日在社群平台分享，對台灣人說話的方式感到困惑，例如台灣人常用「先不吃」和「幫我」等表達方式，讓自己難以理解，認為台灣人說話贅字過多且過於委婉，此貼文在網路上引發熱議。

大陸網友討論台灣人有些用詞太委婉、表達方式曖昧讓人難以理解真正意思。（示意圖／取自pexels）

該名大陸網友在小紅書平台發文表示：「台灣人的說話方式，我到現在還會反應不過來。」她舉例說明，當台灣人拒絕食物時會說「謝謝，我現在先不吃」，這讓她誤以為對方是打算稍後再吃，因此會特意留一些食物，後來才發現「先不用」、「先不要」、「先不吃」在台灣人的用語中其實就是表達「不要」的意思。同樣地，「我還好」也常被台灣人當委婉的拒絕詞。

廣告 廣告

該網友還提到第二個讓她困惑的表達方式是台灣人常說的「幫我」。她分享在機場搭車時，司機曾說「我來拿行李，麻煩幫我先上車」；在銀行辦理匯款時，櫃員也會說「幫我填這個表格、幫我在這裡簽名」。這讓她感到疑惑：「這不是我的單子嗎？」後來她才理解，台灣人使用「幫我」並非真的請求幫忙，而是一種委婉的指令方式。

對此，許多網友紛紛回應自己的類似經驗。一位中國網友表示：「還有個『謝謝』，回答都是『不會』，為什麼是不會啊？我理解不過來。」另一位網友分享：「我老公台灣人，問他要不要吃某個東西，他會說你吃，後來才明白他是不要的意思。」

台灣網友則解釋這種委婉表達的文化背景：「沒有直接答應都是拒絕」、「都說台灣最美的風景是人，也許是因為見面三分情，直來直往總覺得會太過尖銳，婉轉一點也是給彼此一點餘地。」有人認為這種委婉的拒絕方式是台灣人際互動中的一種禮貌表現。

這場關於兩岸語言差異的討論反映了即使使用相同的語言，不同地區的文化背景仍會導致表達方式和理解上的差異，需要相互理解與適應才能有效溝通。

延伸閱讀

陽台擺對「3植物」秒開財庫！ 全家財運、貴人運一路暴衝

台北天文館預告2026年天象大爆發！月全食、流星雨輪番登場

資源再利用！東勢綠資材中心提供「免費破碎木料」