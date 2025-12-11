台灣人護唇膏「左右塗」！韓國人傻眼曝正確方式 網驚：塗錯30年了

生活中心／黃韻璇報導

天氣變冷後，溫度降低，不少人的嘴唇也出現乾裂的情形，許多人第一時間想到的就是「擦護唇膏」，然而你都怎麼擦護唇膏呢？大部分民眾可能習慣拿起護唇膏就直接上嘴「左右塗抹」，不過就有韓國網友分享正確方式，應該是「上下塗抹」，並點出原因。

一名經常在Threads上分享韓國資訊、文化的韓國網友，近日PO出一段與台灣朋友的對話，他表示自己是韓國人，朋友跟他聊天時提到台灣天氣很潮濕，然而原PO卻發現朋友的嘴唇居然比自己還乾，觀察後才發現，差別竟是「塗護唇膏的方式」。

韓國人分享護唇膏不要左右來回塗 要「上下直塗」才能填補唇紋。（示意圖／Pixabay）

原PO發現，這位台灣朋友是「左右塗護唇膏」，然而他指出，其實應該照著唇部紋路「上下塗」才對。他還分享，其實韓國人非常注重唇部保養，直言「在韓國，嘴唇死皮根鼻毛外露一樣，雖然聽起來很誇張，但真的會對你的印象扣分」，因此與台灣朋友分享護唇膏的正確塗抹方式，強調90％的人都塗錯了，不要左右來回塗 要「上下直塗」才能填補唇紋。

許多台灣人紛紛留言驚呼，「好有用，幾十年都擦錯方向」、「我也以為是左右塗」、「真的假的！塗錯起碼30年了」、「什麼韓國男性比我這女性還懂怎麼塗護唇膏」、「之前去專櫃買口紅，櫃姐就有說其實是上下塗」、「終於看到有男性在意嘴唇乾這件事」、「但是80%的台灣男生不是塗錯，是完全沒在塗」，不過也有人認為「抿一下就好了，你們的唇紋是8公分深嗎」。

其他知情網友也提到，「沒錯，要上下塗才對！因為嘴唇的唇紋是垂直的，這樣塗抹才能真正深入唇紋滋潤，避免左右橫向塗抹對脆弱唇紋造成拉扯，加劇乾燥與細紋產生」、「沒錯，皮膚科專家也有說是照著紋路上下擦，才不會破壞嘴唇的皮膚」。

