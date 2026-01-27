台灣人購屋面積11年縮水11坪 專家揭「鳥居化」真相：台北小宅蔓延全台

記者陳韋帆／台北報導

高房價、小宅化現象蔓延全台，國人平均購屋面積11年大減11.2坪，縮減空間相當於一間套房。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

全台購屋面積11年大減11.2坪，縮減空間相當於一間套房。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價飆漲、少子化，以及台北高房價、小宅化蔓延至中南部，使住宅轉向電梯大樓是主因，如今雙北以外區域，「兩房加車位」也已成為市場的標準產品。

不動產資訊平台資料顯示，2014年第二季全國買賣移轉平均面積為42.7坪，2025年第三季僅剩31.5坪，11年來減少11.2坪；台北市從39.4坪減至27.6坪，縮減11.8坪；新北市減至28.3坪，減少8.2坪；桃園市大減13.8坪最為顯著，僅剩29.5坪；台中市縮減至31坪；高雄市則由53.6坪縮減至33.2坪。

曾敬德分析，除了房價因素，家庭人口結構精簡使民眾能接受「精緻小」的空間規劃。此外，住宅型態轉變亦是關鍵，特別是中南部過去以透天產品為主，現在年輕人則偏好有物業管理的電梯大樓，直接導致購屋面積縮水。由於科技業投資題材帶動區域房價飆漲，建商將北部的規畫經驗南移，讓低總價、易負擔的小宅成為都會區主流。

全台都會區的小宅化浪潮反映了高房價下的無奈抉擇，民眾被迫以空間換取負擔能力。隨著中南部大樓產品市佔率提升，過去大坪數透天的居住型態正逐漸式微。在薪資漲幅跟不上房價的現實下，如何透過縮小坪數來控制總價，已成為建商推案與民眾購屋的共同默契。未來在土地成本持續高企的環境中，精緻化且機能完善的小坪數住宅，將持續主導房市發展。

