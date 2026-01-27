台灣人赴中失聯、遭留置「暴增4倍」！陸委會說話了

政治中心／楊佩怡報導

針對外界關注兩岸觀光開放進度，陸委會今（27）日重申，兩岸觀光交流必須建立在「國人權益」與「人身安全」獲得保障的基礎上。儘管政府持續對中國大陸展現善意，但在114 年國人赴中遭留置、盤查或限制自由的個案暴增 4 倍，從前一年的 55 人激增至 221 人。陸委會強調這項驚人的增長反映出當地環境的不確定性，安全問題不容小覷。

221台人赴中失聯、遭留置「1年暴增4倍」！陸委會「列4因素」：風險不可輕忽

陸委會發文指出國人赴中失聯、留置人數比2024年多4倍。（圖／翻攝自陸委會臉書）

兩岸觀光「小兩會」機制停擺 赴中失聯、留置案件量翻4倍

陸委會今（27）日在臉書發文表示，過去國人赴中旅遊，若遇緊急事故或旅遊糾紛等事件時，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理；但中方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴中旅遊風險攀升。根據數據統計，114年全年國人赴陸失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，113年為 55 人，人數激增了 4 倍，「風險不可輕忽」。陸委會指出， 國人赴陸遇有緊急事故或旅遊糾紛，在缺乏雙方溝通機制的保護下，逕行開放組團，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

廣告 廣告

221台人赴中失聯、遭留置「1年暴增4倍」！陸委會「列4因素」：風險不可輕忽

中國不發證、不讓中客來台旅遊，但卻歸責於台灣。（示意圖／民視新聞資料照）

拒發證、不放行卻歸責台灣 陸委會籲中方展現交流誠意

「政府歡迎中客來台觀光立場不變」，陸委會強調政府已開放第三地陸客及金馬旅遊，展現了最大的善意。中客來台需中國大陸核發「大通證」，但中方不發證件、也不放行，卻歸責台灣阻擋中客來台，「兩岸之間門一直都敞開，中方連門票都不給」。陸委會重申，中方若有恢復兩岸觀光的誠意，請海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通把關，讓兩岸觀光早日回到正軌。





原文出處：221台人赴中失聯、遭留置「1年暴增4倍」！陸委會「列4因素」：風險不可輕忽

更多民視新聞報導

又1名中配被廢止居留！「關關」拍片狂喊統一遭檢舉

柯文哲嗆蔣萬安騙票！藍議員轟：尖酸刻薄不厚道

四叉貓緊咬陳佩琪洩個資 臉書遭惡意檢舉「永久刪除」

