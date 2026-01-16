台灣人赴俄羅斯拿「中國一次性護照」遭除籍 陸委會：對旅行社祭重罰

政治中心／綜合報導

民眾原因誤信旅行社宣稱可代辦簽證與「快速通關」，在不知情下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭依法註銷台灣身分。梁文傑表示，如果再有類似狀況會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。（圖／翻攝畫面）

近期有民眾原本規劃前往俄羅斯旅遊，卻因誤信旅行社宣稱可代辦簽證與「快速通關」，在不知情下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違反相關規定，依法註銷台灣身分。對此，陸委會副主委梁文傑今（16）日在例行記者會上表示，最早的第一個案例在2017年，並強調法律就是不允許同時擁有中華民國和中華人民共和國身分，如果再有類似狀況會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰。

旅遊Podcaster「花爺」近日分享旅遊陷阱，指有民眾赴中國旅遊或途經中國，因為誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後卻被認定違規，依法喪失台灣身分。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會回答媒體提問去俄羅斯辦中國一次性邊境旅遊護照，台灣身分被取消，政府去年六月才宣傳，是否民間認知跟政府有落差？梁回應表示，政府不是去年六月才開始宣傳，只是去年六月有出現案例，最早2017年出現第一個案例，當年的案例也是旅行社去代辦，「法律規定不能夠同時擁有中華民國和中華人民共和國身分，也就是不能拿兩邊的護照或身分證，這是法律明定。」

梁文傑說，比較希望去懲罰旅行社，也就是說因為類似的事情都是旅行社代辦，如果再有類似狀況會對旅行社祭出最嚴厲的懲罰，個人的話必須忍受短暫的身分轉換的不便再提醒，類似的事情他呼籲民眾不要做，因為「一次性的護照但還是護照」，如果做了被查到了就必須忍受這樣的不便，希望有這樣的案例可以把代辦的旅行社告訴政府，對旅行社做出嚴厲懲罰。

梁文傑表示，台灣人要辦俄羅斯簽證只是價錢差別，並沒有說辦不了，因此不要貪這種小便宜！至於對旅行社最嚴厲的處罰是甚麼？梁說「所謂的懲處是根據發展觀光條例，如果有傷害國家利益等等當然有罰款，最嚴重可以停牌，奉勸台灣各旅行社不要做這種事！」

