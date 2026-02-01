台灣人赴日本滑雪又出包！夫妻偏離雪道迷航

▲台灣夫妻在北海道知名kiroro滑雪道偏離，電話求救後被巡邏隊尋獲。（圖／翻攝自kiroro.co.jp）

[NOWnews今日新聞] 台灣人赴日滑雪又險些出事！一對來自台灣的40多歲夫妻，1月31日下午在日本北海道余市郡赤井川村知名滑雪勝地「Kiroro滑雪度假村」進行山岳滑雪，結果偏離滑雪道迷路，向警方通報求救，所幸兩人被渡假村巡邏隊人員發現。



根據札幌電視台（STV）報導，北海道余市警察署於 2026 年 1 月 31 日表示，位於赤井川村的 Kiroro 度假村（キロロリゾート）發生了一起山難事故。受困者是兩位從台灣來旅遊的遊客，分別為 40 多歲的工程師夫婦。

這對夫婦在下午 4 點 45 分左右撥打 110 報警表示「我們迷路了」；警方調查後指出，夫妻倆當正在進行山岳滑雪，偏離滑雪道，不慎在山中迷路。

接到通報後，Kiroro 度假村的巡邏隊前往救援，順利尋獲失蹤夫婦並將兩人帶回，所幸夫妻均未受傷。

值得注意的是，近期台人在日本滑雪事故頻傳，日本新潟縣南魚沼市「六日町八海山滑雪場」1月25日下午才發生由中國及台灣滑雪客組成的滑雪團，在滑雪時擅自前往滑雪道外，隨後迷路受困，在零下山區一夜後在當地警消救援下，隔日才順利下山。

外交部呼籲，國人在海外從事滑雪、登山等相關活動時務必遵守當地規定，避免進入未開放之區域，以確保自身安全。國人如果在日本遭遇緊急危難需協助時，可與我國駐日館處聯絡。駐日代表處與旅遊業者也多次呼籲，滑雪應量力而為，務必留在滑雪場管理的規劃區域內。

