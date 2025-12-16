台灣人赴日本「暗黑打工」爆炸性增10倍！外交部急發聲：別貪圖一時報酬

記者陳思妤／台北報導

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧在外交部記者會提醒國人注意暗黑打工（圖／翻攝自外交部YT）

詐騙案件頻傳，外交部今（16）日也提醒，國人誤信「暗黑打工」訊息，在日本涉嫌詐欺被捕的案件爆炸性增加，前兩年分別只有4、5位，今年至今已經達到50位，提醒國人要尊重日本當地的法規，不要貪圖一時的報酬，身陷牢獄之災。

台灣日本關係協會副秘書長林郁慧在外交部例行記者會中提醒，從今年初開始，駐日館處頻繁接獲日方通知，國人在日本涉嫌詐欺被捕的案件，部分的國人誤信所謂的「暗黑打工」日文為「闇バイト（Yami Baito）」，免費招待到日本旅遊的打工網路訊息，部分國人在不知情的情況下觸犯了當地的法律。

廣告 廣告

林郁慧指出，會持續關注這樣的情形，也呼籲國人要尊重日本當地的法規，不要貪圖一時的報酬，而身陷牢獄之災。

涉案人數方面，林郁慧坦言，今年度有大幅增加的狀況，民國112年的時候只有4位，113年有5位，那到今年為止已經達到50位，是非常爆炸性的增加。林郁慧說明，當日本警方通知駐日館處的時候，駐館會提供國人相關協助，包括是否需要通知在台灣的家人等等。

至於爆炸性增加的原因，林郁慧表示，國人對於到東南亞可能警覺性比較強，而部分的國人可能是在不了解的狀況下，看到網路上免費到日本旅遊、打工的訊息，但當然有部分的國人是知情而犯的，的確有這樣子的案例存在。

更多三立新聞網報導

任台灣政務顧問 日本傳奇飛官岩崎茂「遭中共制裁」外交部：嚴正關切

遭古巴拒入境對待 今台灣人神反擊「制裁他龍蝦」：對台進口額慘跌7成

中國「對拉美政策文件」又妄稱台灣領土 外交部曝1事實打臉：最佳反證

惱羞了？吳志中傳密訪以色列 中國駐以使館嗆「台灣省哪有外交部」

