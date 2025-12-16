台灣人赴日本「暗黑打工」爆炸性增10倍！外交部急發聲：別貪圖一時報酬
記者陳思妤／台北報導
詐騙案件頻傳，外交部今（16）日也提醒，國人誤信「暗黑打工」訊息，在日本涉嫌詐欺被捕的案件爆炸性增加，前兩年分別只有4、5位，今年至今已經達到50位，提醒國人要尊重日本當地的法規，不要貪圖一時的報酬，身陷牢獄之災。
台灣日本關係協會副秘書長林郁慧在外交部例行記者會中提醒，從今年初開始，駐日館處頻繁接獲日方通知，國人在日本涉嫌詐欺被捕的案件，部分的國人誤信所謂的「暗黑打工」日文為「闇バイト（Yami Baito）」，免費招待到日本旅遊的打工網路訊息，部分國人在不知情的情況下觸犯了當地的法律。
林郁慧指出，會持續關注這樣的情形，也呼籲國人要尊重日本當地的法規，不要貪圖一時的報酬，而身陷牢獄之災。
涉案人數方面，林郁慧坦言，今年度有大幅增加的狀況，民國112年的時候只有4位，113年有5位，那到今年為止已經達到50位，是非常爆炸性的增加。林郁慧說明，當日本警方通知駐日館處的時候，駐館會提供國人相關協助，包括是否需要通知在台灣的家人等等。
至於爆炸性增加的原因，林郁慧表示，國人對於到東南亞可能警覺性比較強，而部分的國人可能是在不了解的狀況下，看到網路上免費到日本旅遊、打工的訊息，但當然有部分的國人是知情而犯的，的確有這樣子的案例存在。
