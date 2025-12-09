台灣人赴日遇到地震怎麼辦？「1款APP」被推爆 支援繁中還能求救

生活中心／陳慈鈴報導

日本觀光局設計的APP「 Safety tips 」，讓赴日旅遊警報不漏接。（圖／翻攝自「Safety tips」網站）

交通部觀光署統計今年（2025）1月至9月，最多台灣人去的國家是日本，總人數累計501萬3366人。豈料，日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分驚傳規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並引發海嘯警報，防災資訊開始受到關注。赴日期間，如果想要掌握最新的災害等警報，有網友就分享可以下載1款免費的APP，掌握即時訊息。

「Safety tips」是一款專為外國旅客設計的APP，有多項實用功能。（圖／翻攝自「Safety tips」網站）

日本青森強震發生後不久，有網友就在《Threads》分享，日本觀光局針對外國遊客安全而推出的APP「Safety tips」，非常建議近期要前往日本或已經在當地的人使用。該款APP不僅有十二大防災安全功能，尤其是地震資訊超詳細，支援全繁體中文外，也可以設定預報地點，有多國語言災害應變會話，還附上了緊急聯絡處資訊，可直接用APP撥打緊急電話。

貼文曝光後，許多網友立即收藏、下載，「感謝分享！防災避難知識和工具都很重要，永遠不知道何時會用到」、「希望日本平安無事，天佑日本」、「週四要出發去北海道，趕快下載」。

Safety tips內建多項功能，並提供緊急聯絡電話號碼。（圖／翻攝自「Safety tips」網站）

根據「Safety tips」官方指出，這是1款外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式。可告知用戶關於地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒，可用語言包括英語、日語、韓語、中文（繁體）、中文（簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語與蒙古語。應用程式還提供許多對外國觀光客與居民來說皆相當實用的各種功能，諸如疏散處理流程圖表，以告知用戶在目前狀況下應採取的行動，災害應急會話則讓用戶能向周遭民眾獲取資訊，以及包含了災害相關實用資訊的網站連結。

