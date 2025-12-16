台灣人赴日「暗黑打工」詐騙案暴增10倍 (圖)

政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現破口！周刊報導，一名傳產金主向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元到凱思國際，之後馬上轉注資民報，坐實了黃國昌就是凱思跟民報的實際掌控者！而其中一名匯款成立凱思的就是他的姻親，也是貼身助理賴以強。黃國昌到北院聲援柯文哲，但自己也是官司纏身，他涉貪案有新進展，周刊報導，一位本土派傳產老董供稱，黃國昌以周轉為名，向他借1000萬，他在2022年把錢匯入凱思帳戶，凱思隨即轉給民報，都是黃國昌的意思，檢調依此認定，黃國昌實質主導凱思。民眾黨主席黃國昌：「北檢偵查亂公開，然後洩露片面扭曲的訊息給鏡周刊，開始編故事，這兩個哼哈二將配合民進黨。」立院民進黨團幹事長鍾佳濱：「新聞媒體基於調查真相，可以提出他們手中有的證據，公眾人物如果覺得這所言非實，那當然也有相關的司法救濟途徑。」周刊爆料有金主坦承匯款千萬給黃國昌。（圖／民視新聞）周刊還爆料，凱思國際一開始成立的資金，來自李麗娟和黃國昌的賴姓姻親，合計匯款100萬，而這位賴姓姻親就是黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，從黃國昌在中研院就一路跟著他到時代力量，擔任他的貼身助理，被解讀是夫人派，更坐實他就是黃國昌的金流防火牆，用來掩人耳目。黃國昌與助理賴以強。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「動用國家機器要追殺，衝著我一個人來就好了，不要揮舞國家機器檢調大刀，對我身邊的人去恫嚇。」律師黃帝穎：「一旦鞏固黃國昌是實質負責人的話，黃國昌將難脫兩大法律責任，第一個部分是台亞案的，200萬元進入凱思國際，將是不違背職務收賄罪，處七年以上有期徒刑，另外一個部分是黃國昌，如果實質負責凱思國際，那指揮狗仔進行政治跟拍，本質上並不受新聞自由的保障。」凱思國際涉及各方資金，現在防火牆被破解，跟黃國昌的關係，也將攤在陽光下。原文出處：黃國昌涉貪破口? 台派金主認匯1千萬到凱思國際 更多民視新聞報導國際關注！《財劃法》、停砍年金引朝野對立 路透社撰文報導中國向聯合國安理會告狀「台灣有事」慘遭嗆爆 外交部發聲了高虹安二審撤銷貪污罪 高院判決理由全說了

