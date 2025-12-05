台灣人超愛來一杯！ 飲料店年營收衝1,300億元

台灣人愛喝手搖飲，成為推升飲料店營收持續成長的強勁動能。經濟部5日發布最新統計顯示，儘管市場競爭激烈、進入門檻低，業者透過積極展店、開發新品及與異業聯名，推升營收穩健成長，飲料店業去全年營業額已成功突破1,300億元大關，並預估今年可望續創歷史新猷。

經濟部指出，受惠於民眾外出飲食意願回升，加上近年業者積極與異業及網紅明星結合推出聯名商品帶動下，飲料店營業額自2022年起轉呈正成長，2024年營業額達1,300億元以上，年增3.5%；今年1月至10月營收續增7.2%，全年有望延續成長趨勢，寫下歷史新高紀錄。

國人對飲品的喜愛，吸引業者爭相投入，飲料店因創業門檻較低，成為拓點最快速的業種之一。根據財政部營利事業家數統計，近五年（2020年至2024年）飲料店家數呈逐年上升趨勢，平均年成長4.1%，截至今年9月底，全國飲料店數已達2萬8,788家，其中手搖飲店計1萬6,113家，占比高達56%最多。若按縣市別觀察，高雄市、台南市、台中市、台北市四都的家數占比皆逾10%，顯示市場集中度高。

在營收表現上，飲料店具有明顯的季節性淡旺季特性。經濟部表示，每年12月至隔年1月因聖誕節、跨年等節慶，將營收推向全年最高峰；而夏季7、8月則因暑假旅遊旺季及天氣炎熱對冰飲品需求擴增，迎來營收的第二波高峰。

值得注意的是，外送平台的普及加速了消費者付款模式的轉變。依據經濟部批發、零售及餐飲業經營實況調查，2024年飲料店營收付款方式仍以直接向消費者取款的「儲值卡（如一卡通、悠遊卡）」占22.7%最高，其次為「現金支付」占21.7%。但與2021年相比，由於業者積極導入外送平台，「轉帳、匯款（含外送平台、線上點餐系統）」大幅增加10.4個百分點，「行動支付」也增加4.8個百分點，兩者共同推動下，使「現金支付」占比明顯減少11.2個百分點。

面對快速變化的市場競爭，業者積極創造產品差異性，藉以提升市場競爭力。依據經濟部今年5月調查顯示，飲料店未來營運發展計畫中，以「研發新產品」占73.4%居首位，其次為「加強食品安全控管」占70.6%。這兩項比率較2021年皆增加逾20個百分點，突顯業者為維持業績成長，不僅持續開發新品吸引消費者目光，對於食品安全與消費者信任的著重程度也日益提高。

