台灣人超愛去！專家示警「1景點」爆規模7強震 恐引發大洪水

記者蔣季容／台北報導

美國阿拉斯加州與加拿大育空邊界的哈伯德冰川，於台灣時間7日發生規模7.0強震，地震深度10公里，陸續出現多起規模較小的餘震。地震專家郭鎧紋表示，該地帶常發生大地震，1964年也曾發生規模9.2地震。他提醒，冰川地形與地震交互作用，可能增加堰塞湖潰壩與突發洪水的風險。

郭鎧紋接受《三立新聞網》採訪指出，哈伯德冰川一帶曾在1964年3月28日發生規模9.2大地震，距離7日的規模7.0地震距離僅426公里。哈伯德冰川是少數未因全球暖化而消退、仍持續向前推進的冰川之一，在前進過程中，可能堵塞拉塞爾峽灣（Russell Fjord），導致形成所謂的「堰塞湖」。歷史資料顯示，該堰塞湖曾於1986年與2002年潰壩，短時間內大量湖水洩出，造成周邊洪水災害。

哈伯德冰川是少數未因全球暖化而消退、仍持續向前推進的冰川之一。（圖／郭鎧紋提供）

除了哈伯德冰川外，郭鎧紋也點名阿拉斯加朱諾（Juneau）的門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）。他指出，門登霍爾冰川因持續消退，在山區形成冰川湖，夏季融冰期間湖水水位快速上升，便可能引發洪水。近年來該地洪水事件頻率明顯增加，尤其在8月最為常見，2023年至2025年間更呈現一年比一年嚴重的趨勢。

郭鎧紋提醒，哈伯德冰川及門登霍爾冰川是熱門觀光景點，郵輪常航行於此，吸引許多台灣遊客。提醒要造訪冰川景點的民眾間前往該區須特別留意，也要密切關注地震活動與相關警示資訊。

