台灣人超愛吃刈包討財氣！「年銷破億」最會吃的城市是它

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著農曆尾牙將近，台灣人迎接年底的重要儀式，早已不只是單純的犒賞員工或親友聚餐，更被視為一場結合求財、討好兆頭、為新年鋪路的開運行動，從吃對象徵好運的料理，到選擇寓意吉祥的品項，透過飲食為來年事業與生活討個好彩頭，已成為許多民眾的默契。

在眾多開運飲食之中，刈包無疑是最具代表性之一。這道被譽為「台式漢堡」的台灣傳統小吃，因外型酷似飽滿的錢包，象徵「包住財富、咬住財運」，長年穩居尾牙必吃清單，也是台灣最具代表性的小吃之一。

根據foodpanda數據顯示，2025年全台刈包外送消費金額逼近1億元，展現台灣人對「吃刈包討財氣」的高度熱情。其中，農曆尾牙當月的刈包訂單量更較平時成長約30%，顯示節慶帶動的開運飲食效應相當明顯。

從區域表現來看，最愛吃刈包的城市前三名，依序為年銷售額突破千萬元的台南，其次為高雄與新北市。除了經典的五花爌肉刈包外，近年也可觀察到口味持續進化，像是雞腿排刈包、酥炸里肌豬刈包，甚至融合異國風味的泰式雞排刈包等創意款式快速竄紅，讓民眾在討好兆頭的同時，也能嘗鮮、吃出新意。

