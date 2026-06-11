台灣人超愛吃！3蔬菜驗出農藥超標 1.1萬公斤遭銷毀

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台北市市場處公布台北農產公司2026年5月份的蔬果農藥殘留監測數據。（示意圖／東森新聞）





台北市市場處公布台北農產公司2026年5月的蔬果農藥殘留監測數據。在1,163件抽驗蔬果中，其中有 1,076 件符合食安標準，以及87件不合格的產品，主要不合格品項為小白菜、甘藷葉及辣椒。對此，市場處與北農迅速採取行動，已將該批總計11,982公斤的蔬果全數攔截並銷毀。

北農祭出嚴格處分 依規停止違規供應商資格

台北市市場處表示，為了確保市民的食安，台北市第一、二果菜批發市場維持每日的高規格抽驗機制。北農採取「拍賣前檢驗」的嚴格標準，凡是抽驗不合格的貨源，立即禁止交易並銷毀，同時祭出嚴格處分，暫停供應人該品項拍賣，甚至依規停止其供應資格，藉此強化市場供應鏈的品質管理。

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小白菜。（圖／翻攝自台北市市場處官網）

甘藷葉。（圖／翻攝自台北市市場處官網）

為了提升檢驗量能，市場處持續補助北農採購各類檢驗耗材，將年度檢驗目標設定在13,000件以上。針對高風險農產品，北農也啟動加強抽驗機制，並將違規資訊同步回饋給農政主管機關，針對源頭縣市進行用藥輔導。透過市場與農政單位的聯手，從源頭落實管理，為大台北地區的食安築起嚴密的防護網。

辣椒。（圖／翻攝自台北市市場處官網）

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