台灣人超愛搬！大正百保能「網竄仿品」 達人喊4辨識方法

大正百保能出現仿冒品。翻攝台灣官網



現在網購、代購盛行，不少民眾都會選購日本感冒藥「大正百保能」，不過，近期有民眾發現，若由網路購買「大正百保能」，接連傳出疑似買到「仿冒品」。對此，日本旅遊達人、前台大醫院醫師林氏璧就發文提醒，官方過去也分享辨識真假藥的4大方法，提醒消費者當心。另外，感冒藥品在網路是無法販售，因此網購平台也提醒，違規賣家最重將永久停權帳號。

不少人都會到日本旅遊時逛藥妝店，其中藥品最熱門的就是感冒藥「大正百保能」，林氏璧曾經分享指出，日本版含有在台灣屬於管制藥品的「二氫可待因」，未經核准擅自輸入即屬違法。因此，不少民眾會特別旅遊時搬貨回台自己使用，但是如果超過規定的數量，甚至轉售牟利，就已經觸法。

林氏璧說，近日收到讀者私訊，告知從蝦皮購買的大正百保能藥粉，包裝及藥粉顏色有點不一樣，且吃起來和之前的也不同，他比對一下包裝，確認對方確實買到仿冒品。

「大正百保能」網路出現假藥，官方也發聲要消費者注意。翻攝日本自助旅遊中毒者臉書

林氏璧說，大正製藥官方（日本總社）去年9月18日曾發表聲明，台灣官方也有轉發，證實台灣海關攔截到仿冒的「大正百保能金裝A」（Pabron Gold A），並詳列辨識的方法：

1.外盒底部：仿冒品字體不同，右方添加物的換行位置與正品不符。

2.外盒側面：條碼數字的排版與正品明顯不同。

3.內附說明書：仿冒品沒有印版本編號。

4.內袋：正品製造編號與保存期限是鋼印方式，摸起來有凹凸感。仿冒品則是印刷上去的。

林氏璧強調，不要透過網路平台購買來路不明的藥品，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品；另亦切勿將個人自用藥品於網路販售，以免違反藥事法規定。

對此，蝦皮也回應，蝦皮購物嚴格禁止販售未經主管機關許可之藥品。違規賣家最重將永久停權帳號，蝦皮購物提醒賣家勿以任何方式規避系統偵查或相關規定，以免觸法受罰。

