台灣人超愛用！知名電商「3370萬筆個資外洩」史上最大規模 台官方回應了

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）驚傳大規模個資外洩事件，公司於昨（29）日證實，共3370萬筆顧客帳戶資料遭未授權存取，規模堪稱南韓電商史上最大級。不過酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示台灣消費者資料外洩，將持續追蹤並與資安專家合作。

據《韓聯社》與《路透社》報導，酷澎於11月18日偵測到異常入侵，初步研判駭客自6月24日起，透過海外伺服器竊取資料。外洩項目包括姓名、電話、電子郵件、寄送地址與部分訂單紀錄，不涉及信用卡資訊、付款資料或登入密碼。酷澎強調，財務性與安全性資訊仍受到保護。

事件爆發後，韓國主管機關「個資保護委員會」已展開調查，若確認違反《個人資訊保護法》，將依法嚴懲。韓國科技資訊通信部門也成立公私部門聯合調查小組，以防範類似事件再度發生。另外，首爾警方也於25日接獲通報並啟動偵辦。

值得注意的是，酷澎先前通報外洩規模為4500筆，但短短9天後修正為3370萬筆，暴增約7500倍，消息引發南韓用戶強烈不滿，網路留言批評「顧客受害誰負責？」、「應該要賠償」等聲浪不斷。據統計，酷澎第3季活躍用戶約2470萬人，也就是說，此次外洩幾乎波及全平台用戶。

酷澎台灣則重申，根據目前調查結果，未發現台灣消費者資料外洩，酷澎指出，「我們持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家合作，以確保本地消費者資訊安全」。​

本次事件外洩規模已超越過去韓國SK電訊2324萬名用戶個資外洩案，當時曾被罰1348億韓元（約新台幣28.8億元），外界關注酷澎是否將面臨相同處分與信任危機。

