台灣人超愛用LINE！ 每天開14次「一半重度用戶狂開22次」

知名通訊軟體LINE日前公布2025使用行為調查結果，顯示LINE在台灣15至65歲的滲透率高達93%，使用者平均每日開啟次數為14次，其中近半數的用戶為中重度使用者，每日平均開啟22次。

LINE台灣於25日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，同步公布尼爾森《2025 LINE使用行為調查》，指出LINE已成為民眾生活的重要入口，滲透率高達93%，使用者平均每日開啟次數為14次，5成為中重度使用者，每日平均開啟22次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。

此外，LINE官方帳號在台灣的應用持續成長，官方帳號數已達340萬個，每位用戶平均加入約60個帳號，今年成長前5名分別是零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲。

專業人士及行政機關則因自媒體及微創業與副業浪潮，越來越多人透過LINE官方帳號經營個人品牌與專業服務，再加上地方及中央行政機關陸續開設LINE官方帳號，使LINE的角色從溝通工具，延伸為跨產業的服務基礎設施。

調查也發現，台灣消費者重視CP值與折扣促銷、高回饋的支付方式，同時更在意情感回饋和當下享受，有72％認為小確幸很重要、59％偏好即時享樂。AI正快速融入日常決策，近80%認同LINE與AI結合，過半數肯定AI客服24小時即時回覆，約50%認為AI能協助資訊整合與決策輔助。

LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉表示，AI浪潮下，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」三大策略，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。LINE同時宣布多項產品與服務升級，包括LINE Data Hub、LAP AI Agents，並升級LINE MINI App平台；接下來與Google Cloud探索合作機會，在搜尋、生態串接、AI 技術與夥伴平台上開啟新布局。

