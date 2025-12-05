台灣人超愛送零食！一堆日本人轉頭就丟掉 原因曝光：很困擾

生活中心／朱祖儀報導

許多台灣人愛去日本旅遊。（示意圖／翻攝自pixabay）

許多台灣人喜歡到日本旅遊，且因為個性熱情，還會自備小禮物送給陌生的日本人，想要展現「台日友好」。但一名網友表示，台灣人不要再買零食隨機送給日本人了，因為有很大的機率轉頭就被丟掉。不少人認同表示，「誰會吃陌生人給的食物！」

一名網友在Threads表示，希望台灣人不要再買零食隨機送給陌生的日本人，因為很有可能下秒就被丟掉，「陌生人給的東西不要亂吃，媽媽不是從小就有教了嗎？」他也說，雖然可以理解是想表達謝意，但不是每個人都了解台灣，「如果是你收到一個陌生外國人的食物，你會吃嗎？」

另一名網友也透露，最近和日本男友聊天，剛好提到有台灣人會帶小禮物給日本人，日本男友對此表示，「謝謝但很困擾」，且坦承自己曾收過禮品，但覺得很可怕，尤其是食物，通常都會直接丟掉，也不會因此對台灣人有更好的印象。

有網友勸台灣人不要再隨機送零食給日本人。（示意圖／資料照）

眾人紛紛表示，「不懂為什麼一定要對陌生人送小禮物才能顯示台日友好，這兩件事的關聯性到底在哪裡」、「我覺得出國不要做出迷惑行為比較實在」、「就真的自卑啊，很喜歡爭取其他人的認同，這種行為本質上就很可憐」、「不認識的日本人送我食物，我也不敢吃」、「因為有的會擔心被加料。」

但仍有網友指出，「還是會送欸，當然不是隨機亂送…有受到幫助，有聊到天才會送」、「不是隨機送，是旅途中有搭上話，聊一下後才送吧」、「不吃也沒關係啊，說實話這種舉動本身就是用來表達善意的」、「我覺得看人吧，有些人不喜歡、有些人喜歡，不能以偏概全。」

